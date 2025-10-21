Son Mühür - İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otomobiller üzerinden “nitelikli dolandırıcılık” yapan suç örgütü çökertildi; 72 şüpheliden 40’ı gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, “M3” kod adlı F.M.’nin liderliğini yaptığı örgütün özellikle BMW “M” serisi araçlarda “change” yöntemiyle sahtecilik yaptığı ve şimdiye dek 50 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturmada, örgüt üyelerinin çalışma yöntemi de ortaya çıktı: zanlıların depremde ya da kazada hurdaya dönen araçların şasi ve motor numaralarını alıp yurt dışından getirilen araçlara “change” yöntemiyle uyguladığı, bu araçlara “proje araç” adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenleyip orijinalmiş gibi göstererek yüksek fiyata sattıkları ve böylece “nitelikli dolandırıcılık” yaptıkları tespit edildi.

40 kişiye gözaltı