Son Mühür - İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otomobiller üzerinden “nitelikli dolandırıcılık” yapan suç örgütü çökertildi; 72 şüpheliden 40’ı gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, “M3” kod adlı F.M.’nin liderliğini yaptığı örgütün özellikle BMW “M” serisi araçlarda “change” yöntemiyle sahtecilik yaptığı ve şimdiye dek 50 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirlendi.
Sahte uygunluk belgeleri ortaya çıktı
Soruşturmada, örgüt üyelerinin çalışma yöntemi de ortaya çıktı: zanlıların depremde ya da kazada hurdaya dönen araçların şasi ve motor numaralarını alıp yurt dışından getirilen araçlara “change” yöntemiyle uyguladığı, bu araçlara “proje araç” adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenleyip orijinalmiş gibi göstererek yüksek fiyata sattıkları ve böylece “nitelikli dolandırıcılık” yaptıkları tespit edildi.
40 kişiye gözaltı
İstanbul merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. "Change" yöntemiyle işlem gören 50 araçtan 43’ü ele geçirilirken, araçlar üzerindeki bilirkişi incelemesi sahteciliği kesin olarak ortaya koydu. Diğer şüphelilerden 4’ünün cezaevinde, 5’inin ise yurt dışında firari olduğu tespit edildi. Zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.