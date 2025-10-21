Mhp'li Isimden Sedat Peker'le Ilgili 'Az Kaldı' Paylaşımı ''Efsanemiz Okunmaya Az Kaldı...''

Son Mühür - Son günlerde sosyal medyada Sedat Peker’le ilgili paylaşımlarıyla gündeme gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den bir dikkat çeken çıkış daha geldi.

Instagram hikâyesinde, Dubai'de yaşamını sürdüren Sedat Peker ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yönter, şu ifadeleri kullandı:

"Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notunu düştü. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşım için "Peker'in Türkiye'ye dönüşü yakın"

Daha öncede paylaşmıştı

Yönter, daha önce de Sedat Peker’in deniz kıyısında bulunduğu bir videoyu, "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene….Allah bes baki heves…" notuyla paylaşmıştı.

İlk sinyal Şubat ayındaydı

Sedat Peker, Şubat ayında ameliyat geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "geçmiş olsun" mesajı yayımlamış, ardından MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da paylaşımlarını kendi hesaplarında paylaşmıştı. MHP’den Sedat Peker’e karşılık ise yine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den gelmişti. Yönter, ilk olarak, felç geçirdikten sonra emekliye ayrılan polis Ömer Korkmaz’ın tedavi ve bakım masrafları için Sedat Peker’in 1 milyon 800 bin lira yardımda bulunduğunu duyurmuş ve "Allah razı olsun. Özel Harekat polisimize şifalar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yönter’in ikinci paylaşımı ise hayatını kaybeden bir asker ailesine Sedat Peker’in yaptığı yardım hakkındaydı. Yönter, Peker’in aileye ev satın aldığına dair haberi X hesabından tekrar paylaşmıştı.