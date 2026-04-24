Hande Yener’in geçtiğimiz yıl Muğla konserinde söylediği iddia edilen sözler ve sonrasında gelişen yargı süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

CİMER'e yapılan şikayetle süreç başladı

Bir vatandaş, Hande Yener’in 15 Mayıs 2025’teki Muğla konserinde Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla CİMER’e başvuruda bulunmuştu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle başlatılan soruşturmada, İstanbul’da ikamet eden Yener’in ifadesine başvurulmuştu. Ünlü şarkıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek "şüpheli" konumunda savunmasını yapmıştı.

"Sahnede zıplamak siyasi değil"

Savunmasında konser anındaki coşkusundan bahseden Yener, kamuoyunda tartışılan "zıplama" görüntülerinin siyasi bir mesaj taşımadığını belirterek, "O anki zıplamam tamamen müziğin ritmi ve seyircinin enerjisiyle oluşan bir konser refleksiydi. Bunun bir siyasi duruş olarak yorumlanması mümkün değildir" dedi.

"Algı yapıldı"

Hande Yener, hakkında çıkan iddiaların "kurgu" olduğunu ileri sürdü. Olay yaratan "Bu devri devireceğiz" sözünün Muğla konseriyle ilgisi olmadığını açıklayan Yener,

"Bu ifade, Harbiye’deki başka bir konserimde meşhur 'Bodrum' şarkımı söylerken geçti. Orada gençlere hayat mücadelesiyle ilgili motivasyon veriyordum.

Farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda çekilen videoların birleştirilerek sanki tek bir olaymış gibi sunulması, bilinçli bir saptırmadır." dedi.

"Duruşum her zaman devletimin yanındadır"

Daha önceki olaylardaki tavrının altını çizen ünlü popçu, kendisinin her daim birleştirici bir rol üstlendiğini söyledi.

15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbetlerinde bulunduğunu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'deki askerlere moral ziyaretine gittiğini ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın iftar programlarına dahil olduğunu belirterek, "Duruşum her zaman devletimin ve milletimin yanındadır" dedi.

"Amacım sadece eğlendirmek"

Kimseyi kışkırtma veya ayrıştırma amacının olmadığından bahseden Yener, sahnede tek amacının insanları hayatın stresinden uzaklaştırmak olduğundan bahsetti.

Yener’in avukatı ise iddiaları çürütecek konser kayıtlarını ve konuşmaların tamamını içeren dosyayı savcılığa verdi.