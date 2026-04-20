Sosyal medya platformu TikTok'ta ürettiği içeriklerle bilinen Merve Ceran, son açtığı canlı yayında akılalmaz bir şiddet olayına karıştı. Sokakta yürürken telefonundan yayın yapan ve çevresindeki kalabalığın ilgisinden dolayı gergin anlar yaşadığını belirten fenomen, kısa süre sonra bir kadınla sözlü tartışmaya girdi. Tehditlerin havada uçuştuğu bu tartışma hızla alevlenerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Olayın en korkunç anı ise Merve Ceran'ın, elindeki kesici aletle tartıştığı kadının yüzüne hamle yapması oldu. Saniye saniye kaydedilen bu şiddet anları, izleyenleri adeta şoke etti. Görüntülerin kısa sürede viral olmasıyla birlikte binlerce kişi olayın perde arkasını sorgulamaya başladı. Peki, canlı yayında kan donduran anlara imza atan Merve Ceran ceza aldı mı? TikTok fenomeni Karagül kimi bıçakladı? İşte yanıtı...

TİKTOK FENOMENİ KARAGÜL KİMİ BIÇAKLADI?

"Karagül" kullanıcı adıyla geniş bir takipçi kitlesi bulunan Merve Ceran'ın canlı yayındaki acımasız saldırısının ardından gözler mağdur kadına çevrildi. Binlerce kişinin dehşet içinde izlediği olayda yüzünden yaralanan kişinin kimliği izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Merve Ceran'ın sokak ortasında kavga edip kesici aletle yüzünden yaraladığı kadının, aynı platformda içerik üreten ve "gülcan1616" kullanıcı adıyla tanınan TikTok fenomeni Gülcan olduğu anlaşıldı. İki fenomen arasında sokak ortasında patlak veren ve kanlı biten bu kavga, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

MERVE CERAN CEZA ALDI MI, TUTUKLANDI MI?

Canlı yayında işlenen bu aleni suçun ardından kamuoyunun en çok yanıt aradığı konu, olayın hukuki boyutu oldu. Vatandaşlar, bir kadının yüzünü kesici aletle yaralayan Merve Ceran'ın ceza alıp almadığını araştırmaya başladı. Sosyal medyaya düşen şiddet görüntülerinin ardından Merve Ceran hakkında emniyet güçleri tarafından nasıl bir adli işlem başlatıldığına dair henüz resmi bir makamdan açıklama gelmedi. Görüntülerdeki mağdur Gülcan'ın şikayetçi olup olmadığı ve hukuki sürecin detayları belirsizliğini koruyor.