Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Futbol dünyasının genç isimlerinden Bertuğ Özgür Yıldırım, son günlerde saha içindeki performansından çok özel hayatındaki hareketli anlarla konuşuluyor.

Başakşehir’in başarılı ismi, sosyal medya hesabında yaptığı hamleyle hayranlarını hem endişelendirdi hem de meraklandırdı.

Nikahın ardından şaşırtan hamle

Geçtiğimiz yılın bitimine doğru model sevgilisi Oriana Correia Gomis’e romantik bir evlenme teklifi eden Bertuğ Özgür Yıldırım, bir süre önce bu birlikteliği resmiyete dökmüştü. Sade bir törenle dünya evine giren çiftten sevenleri yeni kareler beklerken, Yıldırım farklı bir hamle gelmişti.

Ünlü futbolcunun, eşiyle olan nikah fotoğraflarını bir anda profilinden silmesi hayranları arasında boşanma iddialarını da beraberinde getirmişti.

Sosyal medya ayrılık ile çalkalandı

Fotoğrafların kaldırılması genel olarak sosyal medya üzerinde ayrılık sinyali olarak düşünüldüğü için için, çiftin evlilikleri içerisinde sorunların olduğu iddia edilmişti

İddialara yanıt geldi

Hakkında çıkan dedikodular durmak bilmeyince Bertuğ Özgür Yıldırım sessizliğini yine sosyal medya üzerinden bitirdi.

Eşi Oriana ile birlikte olduğu bir fotoğrafı hikayesine ekleyen Yıldırım, paylaşımında Ebru Gündeş’in “Severek Öleceğim” şarkısını kullandı.