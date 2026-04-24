World Miss University ve Best Model gibi prestijli sahnelerde boy gösteren Irmak Öztaş, sadece güzelliğiyle değil, hayat mücadelesiyle de herkesin dikkatini çekti. Başarılı bir eğitim hayatı geçirerek mütercim tercümanlık bölümünden mezun olan ünlü model, kendi mesleğini yapmak için kolları sıvadı ancak işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Tam 7 ay süren zorlu bir iş arama sürecinin ardından umudunu kaybetmeyen Öztaş, yepyeni ve bir o kadar da mütevazı bir sektöre adım attı. Onun pes etmeyen yapısı ve ışıltılı hayatı geride bırakarak seçtiği bu yeni yaşam tarzı, kısa sürede internette en çok araştırılan arama trendleri arasına girdi.

IRMAK ÖZTAŞ KİMDİR, HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLDU?

Türkiye'nin adını Miss Turkey, World Miss University ve Best Model yarışmalarında gururla duyuran Irmak Öztaş, eğitimine de büyük önem veren bir isim. Üniversitede mütercim tercümanlık eğitimi alan Öztaş, mezuniyet diplomasını aldıktan sonra kendi alanında çevirmenlik yaparak bir kariyer inşa etmeyi hedefledi. Ancak iş dünyasının zorlu kapıları ona hemen açılmadı. Kendi mesleğinde tam 7 ay boyunca iş arayan tescilli güzel, yaşadığı onca zorluğa ve aldığı olumsuz dönüşlere rağmen hayata küsmedi.

ESKİ MİSS TURKEY GÜZELİ IRMAK ÖZTAŞ ŞİMDİ NE İŞ YAPIYOR?

Uzun süren işsizlik dönemini geride bırakmak isteyen Öztaş, çareyi yepyeni bir mesleğe yönelmekte buldu. Ünlü model, İzmir'in Göztepe semtinde yer alan bir mahalle fırınında tezgahtar olarak çalışmaya başladı. Podyumların bol ışıklı ve gösterişli dünyasından çıkıp sıcak ekmek kokularının birbirine karıştığı samimi bir mahalle kültürüne dahil olan Öztaş, yeni mesleğini ve esnaflık yapmayı çok sevdi.

IRMAK ÖZTAŞ'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Yeni hayatını takipçilerinden saklamayan ve gururla paylaşan güzel model, fırında çalışmaya başladığını oldukça esprili bir dille duyurdu. Sosyal medya hesabından tezgah başında bir mesaj yayınlayan Öztaş, "Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey'sindir ama 7 ay işsiz yattıktan sonra fırında tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur" sözleriyle durumunu özetledi. Öztaş'ın hiçbir kompleks yapmadan ekmeğini taştan çıkardığını gösteren bu içten paylaşım, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve binlerce kullanıcıdan takdir ve tebrik mesajları aldı.