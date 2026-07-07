Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Menemen, ilçedeki gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlayacak modern bir tesise kavuşuyor. Yapımında son aşamaya gelinen Ulukent Gençlik Merkezi'nde çalışmalar hız kazandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici ile birlikte tesisteki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Başkan Pehlivan, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini belirtti. Tesisin çok yakında hizmete açılacağını müjdeledi.

Ege'nin en büyük kütüphanesine komşu olacak

Ulukent Gençlik Merkezi, bölgedeki diğer büyük yatırımlarla entegre bir noktada yükseliyor. Tesis, tamamlandığında Ege Bölgesi’nin en büyük kütüphanesi olacak Ulukent Kütüphanesi’nin hemen arkasında yer alıyor. Merkezin diğer komşusu ise Ulukent Aile Sağlığı Merkezi.

Bu üç önemli yatırım, bölgeyi aileler ve gençler için tam bir çekim merkezi haline getiriyor.

4 bin metrekarelik alanda kendi enerjisini üretecek

Proje, hem geniş sosyal imkanları hem de çevreci yapısıyla dikkat çekiyor. Toplam 4 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste şu alanlar yer alıyor:

10 adet atölye odası ile derslikler

Müzik, çömlek, resim ve el sanatları alanları

Tiyatro ve drama salonları

Zeka oyunları odaları ve kütüphane

Çok amaçlı kapalı spor salonu, kafeterya ve bocce alanı

Ayrıca merkez, sürdürülebilir enerji vizyonuna uygun şekilde tasarlandı. Tesis, kurulan sistemler sayesinde kendi elektriğini kendisi üretecek.

"Menemen ailelerin tercih ettiği bir kent oldu"

Kaba inşaatı biten ve iç donatım çalışmaları süren tesisi gezen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen'in büyük bir değişim içinde olduğunu vurguladı. Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Menemen, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sunacak projelerle her geçen gün öne çıkıyor. İlçemiz artık aileler tarafından daha fazla tercih edilen bir yer oldu. Ulukent Gençlik Merkezimiz, gençlerimizi sporla, sanatla ve eğitimle buluşturarak onları çağımızın zararlı alışkanlıklarından koruyacak. Hemen önündeki dev kütüphanenin de açılmasıyla birlikte bu bölge, tam anlamıyla gençliğin merkezi olacak."

