Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine verdiği sözü tuttu. Geçtiğimiz aylarda mahalleyi ziyaret eden Ünsal, çocukların ve gençlerin kendisinden talep ettiği kaykay pisti için çalışmaları başlattı. Şehit Ayhan Çınar Parkı’nda inşaatı süren pistle birlikte, tüm park alanı da modern bir çehreye kavuşuyor. Gençler yakında pistte olacak.

Beton döküldü, sırada grafitiler var

Belediyenin dezavantajlı bölgelere yönelik yatırım hamlesi kapsamında yürütülen projede önemli bir aşama geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 306 metrekarelik pist alanının zeminini hazırlayarak beton serimini tamamladı.

Şu sıralar belediye atölyelerinde pist için emniyet korkulukları üretiliyor. Korkulukların montajı biter bitmez pistin duvarları grafiti sanatıyla renklendirilecek. Bu görsel dokunuşun ardından alan tamamen sporcuların kullanımına açılacak.

Bin metrekarelik park alanı revize ediliyor

Çalışmalar sadece kaykay pistiyle sınırlı kalmadı. Ekipler, pisti çevreleyen 1101 metrekarelik Şehit Ayhan Çınar Parkı'nı da baştan sona yeniliyor. Revizyon kapsamında çocuk oyun alanının yanına yeni oturma birimleri eklendi, yeşil alanların toprak serimi yapıldı.

Parkın elektrik altyapısı, çevre bordürleri, aydınlatma üniteleri ve tabelası tamamen yenilendi. Aydınlatma direklerinin montajı ve peyzaj düzenlemelerinin bitmesiyle birlikte park, kısa sürede mahalleye kazandırılacak.

"Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Her mahalleye eşit hizmet götürmeyi amaçladıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeyi bizzat yerinde inceledi. İhtiyaçları ilk ağızdan dinlemeye önem verdiklerini ifade eden Ünsal, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Mahallesi’ndeki çocuklarımız ve gençlerimiz bizden bir kaykay pisti istemişti. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit Ayhan Çınar Parkı’nı daha güvenli, daha işvelsel ve herkesin keyifle kullanabileceği bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Kentimizin her noktasında yaşam kalitesini artıracağız."

