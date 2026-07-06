Yaz aylarının gelmesiyle birlikte korkutan olmayan başladı. İzmir’in Menemen ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay saat 13.00 sularında Maltepe yolu üzerinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, henüz belirlenemeyen sebeple çıktı.

Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Kenti korkutan yangın kısa sürede büyüdü ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, çevredeki birçok bölgeden fark edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun müdahale devam ediyor.