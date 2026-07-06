Yangın, saat 13.00 saatlerinde Camikebir Mahallesi Maltepe yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi.

Henüz hangi sebeple çıktığı belirlenemeyen yangın, içerideki plastik ve türevi geri dönüşüm malzemelerinin hızla tutuşmasıyla bir anda büyüdü.

İlçenin birçok noktasından görülebilen yoğun siyah dumanlar, çevre sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Durumu fark eden vatandaşların hemen ihbarda bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye personeli ve araç sevk edildi.

Çok sayıda araç ve personel sevk edildi

Yangının büyümesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye çok sayıda araç ve personel sevk etti.

Müdahalede 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel müdahale aracı ve 1 köpük kulesi aktif olarak kullanıldı. Çevre ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleri göndererek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem aldılar

Fabrikanın hemen yakınında yerleşim yerlerinin olması ise ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlerin evlere sıçramasını engellemek adına tesisin etrafında geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu ve yangına dört bir taraftan müdahale edildi.

Can kaybı yok, maddi hasar büyük

Fabrikanın yanındaki otluk araziye de sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.