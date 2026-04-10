Son Mühür- CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasını, ''CHP'den her gün ısırık alıyorlar'' sözleriyle değerlendiren Yılmaz Özdil, CHP'nin bu açmazdan çıkabilmesi için acil harekete geçmesi gerektiğine işaret etti.

Gidişatın Özgür Özel'e ve CHP'nin kurumsal kimliğine kadar gidebilecek bir süreç olduğunu savunan Özdil,

''Çözüm için acil arayış toplantıları yapılması gerekiyor. Sosyal medyadaki 3-5 kuruş ödediğiniz pespaye tiplerle, ruhunu satmış kiralık tetikçilerle, troll ağlarıyla, ikinci cumhuriyetçilerle, paralel hareket ettiğiniz cemaatçilerle olmaz kardeşim olmaz!

Partiye çöreklenmiş CHP ile alakası olmayan asalaklarla olmaz, kişisel ikbal ihtiraslarıyla olmaz! Allah aşkına cumhuriyetimizden bile daha eski bir partiden söz ediyoruz'' hatırlatmasında bulundu.



Öz eleştiri suç değildir...



''CHP’nin dışında CHP’nin içinden daha fazla CHP’li var'' diyen Yılmaz Özdil,

''Kardeşim öz eleştiriyi suç gibi algılatıyorlar. Bu partide yıllarca milletvekili yapmış, bakanlık yapmış, belediye başkanlığı yapmış, il başkanı yapmış çok sayıda insan var. Bu insanlar kuvvacı köklerden geçiyorlar. Partiden geldikleri için sırf bu sebeple partide dışlandıkları için kahrolarak kenardan izliyorlardı ya!

Ama siz hâlâ işte böyle şu anda yaptığınız gibi sosyal medyadaki kiralık ekiplerle bu işi hallederiz diyorsanız, küfür ettiririz, örtbas ederiz, linç ederiz, karaları sustururuz falan zannediyorsanız CHP seçmenini tıpkı 2023’te yaptığımız gibi manipüle ederiz diyorsunuz… '' ifadelerine yer verdi.



Al seçimi, ver partiyi dediniz...



CHP lideri Özgür Özel ve kurmaylarına seslenen Yılmaz Özdil,

''Şimdi çıkın itiraf edin, aslında Kılıçdaroğlu’nun seçilmeyeceğini biliyordunuz. Biz de bunu yapıyorduk ama sustuk diyor. Niye sustun? Al seçimi ver partiyi dediniz çünkü onun için sustunuz.

Parti alınca her şey yoluna girecek, bakacağız dalgamıza zannettiniz. Saray dağıldı, sizi de içeren… Bu iş adım adım genel başkana, partinin kurumsal kimliğine gidiyor. Benden söylemesi: Siz şahsi hesaplarınız yüzünden 100 yıllık kurucu partiyi imha olmak üzere bırakıyorsunuz. Tarih huzurunda bir vebal bu'' uyarısında bulundu.

