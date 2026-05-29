Son Mühür- İzmir'in Güzelbahçe Belediyesine yönelik yapılan operasyonda, "suç işlemek amacıyla, örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliğine neden olma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, cezaevinden mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "benim günahım çok çalışmak ve sizleri çok sevmek oldu" ifadeleri dikkat çekti.

Paylaşımda kullanılan ifadeler şu şekilde;

Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay’dan Güzelbahçeli Vatandaşlarımıza Mesaj

"Sevgili Güzelbahçeli komşularım, 2 yıl önce sizlerle çıktığım bu kutsal yolda hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadım. Benim günahım; çok çalışmak ve sizleri çok sevmek oldu. Benim bıraktığım bu bayrağı, benim yerime gelecek dava arkadaşlarım devam ettirecektir. Sizleri çok seviyorum. Mustafa Günay"