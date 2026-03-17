Son Mühür- Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı şafak operasyonu, yerel yönetim kademelerinde beklenmedik bir ismi gün yüzüne çıkardı. Toplam 16 kişinin kıskıvrak yakalandığı baskınlarda, gözaltına alınan isimlerden birinin Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görevli olması şehirde şok etkisi yarattı. İtfaiye Müdürü İbrahim A.’nın yakın çalışma ekibinde yer alan ve bizzat makam şoförlüğü görevini yürüten Muammer E.’nin uyuşturucu operasyonu kapsamında emniyete götürülmesi, dikkatleri bir anda belediye yönetimindeki denetim mekanizmalarına çevirdi.

16 kişi yakalandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen soruşturma, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şebekeye yönelik büyük bir darbe indirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, sokak satıcıları ve tedarikçilerden oluşan toplam 16 zanlı gözaltına alındı. Operasyonun detayları netleştikçe, zanlılar arasındaki kamu görevlisi profili soruşturmanın seyrini daha kritik bir noktaya taşıdı. Emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken, bu kişilerin bağlantıları ve uyuşturucu trafiğindeki rolleri derinlemesine inceleniyor.

Makam aracı kirli ticarete mi alet edildi?

Operasyonun en sarsıcı boyutu ise belediyeye ait resmi araçların bu süreçte kullanılıp kullanılmadığı sorusu oldu. İtfaiye Müdürü’nün makam şoförlüğünü yapan Muammer E.’nin gözaltına alınması, kamuya ait imkanların suç teşkil eden faaliyetlerde paravan olarak kullanılmış olma ihtimalini gündeme getirdi. Belediyelerde makam araçlarının genellikle sadece görevli şoförler tarafından sevk ve idare edildiği gerçeği, söz konusu aracın son dönemdeki rota ve kullanım kayıtlarını inceleme altına aldırdı. Aracın suç faaliyetlerinde bir lojistik unsuru olarak kullanılıp kullanılmadığı, teknik takip verileri ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarının incelenmesiyle gün yüzüne çıkacak.

Görevlendirme kriterleri ve liyakat sorgulanıyor

Yaşanan bu skandal gelişme, belediye içerisindeki personel seçim süreçlerini de tartışmaya açtı. Kritik bir birim olan İtfaiye Müdürlüğü’nde, doğrudan müdürün en yakınında bulunan makam şoförlüğü pozisyonuna getirilen şahsın adli sicil kaydı ve liyakat durumu kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Personelin işe alınırken veya bu hassas göreve atanırken hangi kriterlere tabi tutulduğu, sürücü belgesi durumunun uygunluğu ve geçmişine dair güvenlik soruşturmalarının detayı merak konusu haline geldi. Bu durum, yerel yönetimlerdeki denetim boşluklarının ve personel takip sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Gözler itfaiye yönetimi ve belediyeden gelecek açıklamada

Sivas kamuoyu şimdi, İtfaiye Müdürlüğü ve belediye üst yönetiminden gelecek resmi açıklamayı bekliyor. İlgili personelin görev süreci, belediye içerisindeki hareket kabiliyeti ve varsa suistimalleri hakkındaki idari tahkikatın sonuçları büyük önem taşıyor.