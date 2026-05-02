Son Mühür / Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kurultay davası istinaf aşamasındayken mutlak butlan senaryolarını değerlendiren Erbakan, “Mutlak butlan kararının çıkma ihtimalini yüksek görüyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan dava İstinaf aşamasında ve yakın zamanda karar çıkacağı beklentisi devam ediyor. Konu, siyaset gündemine damgasını vururken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “CHP’ye butlan konusu gündemde bu konuda da görüşünüzü alabilir miyiz?” sorusunu yanıtladı. Erbakan, “Bununla ilgili bizim eskiden beri söylediğimiz kontrollü seçim kavramı vardı. Bundan kastımız; rakiplerin, koşulların, seçim zamanının baskın şekilde sayın cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği bir kontrollü seçimin yapılması, karşısında kazanacak adayın olmayacak şekilde seçime gidilmesi, bu noktada butlan olması, CHP’nin eski yönetimine geri dönmesi ve tekrardan 2023 seçimlerinde olduğu gibi seçime girme düşüncesi olabilir. Dolayısıyla biz de bu konuda temkinliyiz. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak bana sorarsanız butlan kararının çıkma ihtimali yüksek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.