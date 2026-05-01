Son Mühür - Slovakya Başbakanı Robert Fico, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında gece vardiyasında çalışan işçilere dikkat çekmek amacıyla bir fırında mesai yaptı. O anlar kameralara yansırken, Fico’nun işçilerle birlikte hamur yoğurduğu ve üretim sürecine aktif olarak katıldığı görüldü.

Uluslararası basında geniş yer bulan bu ziyaretin, özellikle gece çalışan emekçilere destek vermek ve onların çalışma koşullarına dikkat çekmek amacı taşıdığı ifade edildi.

Dış basında yer alan değerlendirmelere göre Robert Fico'nun bu adımı, çoğu zaman göz ardı edilen gece vardiyası çalışanlarının emeğine dikkat çekmeyi amaçlayan sembolik bir mesaj olarak yorumlandı. Dünyada viral oldu Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, bazı kullanıcılar Robert Fico'nun bu jestine destek verdi, bazıları ise adımın daha çok sembolik olduğunu dile getirdi. "Gece vardiyasından selamlar...'' Robert Fico, gazetecilere yaptığı açıklamada gece vardiyasında çalışan emekçilerle bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Gece vardiyasından selamlar. Burada çalışan pek çok ilginç insan var ve onlarla sohbet etmek gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı. Fico ayrıca, ziyaret ettiği işletmelerin reklamının yapılmaması için isimlerini özellikle paylaşmadığını dile getirdi. Farklı iş kollarında çalışmış Robert Fico'nun bu tür çalışmaları yalnızca bu yıla özgü değil. Fico'nun son birkaç yıldır 1 Mayıs kapsamında farklı iş kollarında benzer şekilde gönüllü olarak çalıştığı ifade ediliyor.