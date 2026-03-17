Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından Oscar Ödülleri bu yıl yalnızca kazananlarla değil, törende yapılan bir espriyle de gündeme geldi. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Conan O’Brien, sahnede yaptığı çıkışla hem salonda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

14 yıl sonra bir ilk

Bu yılki ödül sezonunda dikkat çeken verilerden biri, oyunculuk kategorilerinde ortaya çıktı. 2012’den bu yana her yıl en az bir Britanyalı oyuncunun yer aldığı “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Kadın Oyuncu” dallarında, ilk kez Birleşik Krallık’tan hiçbir isim aday listesine giremedi.

Sahnedeki espri gecenin gündemini belirledi

Törende bu istatistiğe değinen Conan O’Brien, hayali bir Britanyalı yetkili üzerinden yaptığı espriyle tartışmanın fitilini ateşledi. O’Brien, İngiltere’nin aday eksikliğine gönderme yaparken, “En azından kendi pedofililerimizi gözaltına alıyoruz” şeklindeki ifadeyi kullandı. Bu sözler, salonda kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Epstein dosyasına dolaylı atıf

Komedyenin sözleri, kamuoyunda uzun süredir tartışılan Jeffrey Epstein skandalına yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi. Epstein soruşturması kapsamında adı geçen bazı güçlü isimlere ilişkin yargı süreçleri ve koruma iddiaları, ABD’de uzun yıllardır gündemdeki yerini koruyor. O’Brien’ın bu konuyu Oscar sahnesine taşıması, törende toplumsal eleştiri dozunu artıran bir unsur olarak yorumlandı.

Söz konusu espri, davetliler arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı katılımcılar ifadeleri alkışlarken, bazıları bu tür göndermelerin ödül töreni sahnesine taşınmasını eleştirdi. Sosyal medya platformlarında da hızla yayılan açıklamalar, kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim çıkışı cesur bulurken, diğer kesim sınırların aşıldığını savundu.