Son Mühür - Gianni Infantino’nun İsrail ve Filistin futbol temsilcilerini aynı sahnede bir araya getirme girişimi, uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açtı. FIFA Kongresi’nde, Dünya Kupası süreci kapsamında yaşanan bu gelişme, spor diplomasisinin sınırlarını yeniden gündeme getirdi.

Skandal hareket

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Vancouver’da düzenlenen 76. FIFA Kongresi’nde Gianni Infantino, Jibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı’nı sahneye davet ederek sembolik bir tokalaşma gerçekleştirmek istedi. Ancak Rajoub bu çağrıyı reddederek İsrailli temsilciyle birlikte görüntü vermeyi kabul etmedi. Yaşanan durum, salonda kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Sahnede gergin anlar

Bazı kaynaklara göre Jibril Rajoub, sahnede Gianni Infantino ile tartışarak tepkisini açık biçimde dile getirdi ve ardından sahneden indi. Filistin tarafı, bu tutumun siyasi ve insani gerekçelere dayandığını vurgularken, yaşanan gelişme uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Infantino'ya tepkiler çığ gibi

Gianni Infantino’nun uzun süredir İsrail-Filistin meselesinde “futbol barış için bir araçtır” söylemini öne çıkardığı biliniyor. Ancak FIFA’nın İsrail’e yönelik yaptırım taleplerine mesafeli yaklaşımı daha önce de eleştiri konusu olmuştu. Son yaşanan girişim ise bazı çevreler tarafından “zoraki diplomasi” olarak nitelendirilirken, Infantino’nun tarafsızlığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.