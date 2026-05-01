Son Mühür - ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin dördüncü haftasında diplomatik temaslar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tahran yönetimi, son barış teklifini Pakistanlı arabulucular üzerinden Washington’a iletti.

Gerginlik sürüyor

Taraflar arasında savaşın yeniden başlayabileceği ihtimali gündemdeki yerini korurken, diplomatik temaslar da kesintisiz şekilde sürüyor. İran’ın sunduğu yeni teklif ise bu kritik süreçte çözüm arayışlarının devam ettiğini gösterdi. Teklif reddedilmişti Beyaz Saray, daha önce İran tarafından sunulan ilk yazılı barış teklifini kabul etmemişti. ABD yönetimi, söz konusu metnin nükleer stok ve uranyum zenginleştirme gibi kritik başlıkları kapsam dışı bırakmasını gerekçe göstererek teklifi reddetmişti. Cevap merakla bekleniyor İran’ın Pakistan üzerinden ilettiği yeni teklifin detayları ve Washington’un bu girişime nasıl yanıt vereceği merak konusu olurken, sürecin bölgedeki dengeleri doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Diplomasi fırtınası

İran Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Telegram hesabına göre, Abbas Araghchi; Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al Saud, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erakçi, temasları sırasında mevkidaşlarına ülkesinin savaşın sona erdirilmesine yönelik tutumunu aktarırken, ABD ve İsrail’in saldırganlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney'in son durumu belli oldu

Bölgede gerilim sürerken, Ali Khamenei’nin sağlık durumuna ilişkin iddialara resmi açıklama geldi. Liderin ofisinde Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapan Mohsen Qomi, “Dini liderin sağlık durumu oldukça iyi. Kendisi yazılı mesajlar yayınlamayı sürdürüyor ve hem müzakere hem de savaş sürecini yakından takip ediyor” ifadeleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.