Son Mühür / Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) mayıs ayı olağan meclis toplantısı başladı. Ankara’da bir otelde gerçekleşen ve TBB’nin yeni yönetim kadrosunun belirleneceği toplantı, tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda mesajının okunmasının istenmesi, AK Partili belediye başkanlarınca sert tepkiye neden oldu.

Protestoların kısa süreli arbedeye dönmesi sonrası oturuma ara verilerek salon tahliye edildi. Yetkililer, sükunetin sağlanmasının ardından toplantıya devam edileceğini duyurdu.

Toplantıya vekaleten Seçer başkanlık ediyor

Başkanlık Divanı, Encümen ve İhtisas Komisyonu üyelerinin seçileceği kritik toplantıya; birliğe vekaleten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlık etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan genel kurulda kürsüye çıkan Vahap Seçer, “Birliğimizin yönetim organlarını, ihtisas organlarını belirleyeceğiz. Bununla birlikte 2025 yılı faaliyet raporunu ve kesin hesabını görüşeceğiz. 2026 yılına ilişkin de ek ödenek talebini değerlendirecek, norm kadroya teşkilat yapımıza ilişkin düzenlemeleri karara bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Seçer, şunları aktardı:

"31 Mart 2024 seçimlerinden sonra yapılan TBB seçiminde Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Birlik Başkanı seçildi. Daha sonra 2025 yılı Mart ayındaki gelişmelerden sonra Sayın İmamoğlu tutuklandıktan sonra Sayın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Zeydan Karalar Meclis Başkanvekilliği görevini sürdürmek üzere burada Genel Kurul'da seçildi. Temmuz ayında ise bu sürecin 3. dönemini sürdürecek Sayın Karalar'ın tutuklanmasının ardından yapılan Genel Kurul'da şahsım bu görecve seçildim. Bugün de 3 yıllık Birliğimizin Başkanını seçeceğiz. Organlarını, komisyonlarını belirleyeceğiz. Bugün gündeme alınması gereken konularını görüşeceği ve oylarınıza sunacağız. Belediye bürokratları elbet yargılansınlar. Hukukta bu esastır: tutuksuz yargılansınlar. Adil mahkemeler istiyoruz. Toplum için. Geciken adalet adalet değildir. Bir an önce mahkeme kararını versin. Aylarca, yılları bulan yargılama süreçleri var. İnsanların en kutsal hakkını, özgürlük hakkını, özgürlüğünü ellerinden alıyorsunuz. Hürriyet hakkınız elinizden alınıyor."