Bayram tatiline az bir süre kala pek çok kişi kurumlarından gelecek müjdeli haberleri bekliyor. İnsanların maaşlarına ek bir destek aradığı bugünlerde havacılık sektöründen oldukça sevindirici bir adım geldi. İGA İstanbul Havalimanı yönetimi, bünyesinde çalışan tüm personele 15 bin lira tutarında Kurban Bayramı ikramiyesi verme kararı aldı. Şirket içindeki motivasyonu artırmayı hedefleyen bu karar, havacılık camiasında takdir topladı. Vatandaşlar da gelişmeyi duyar duymaz arama motorlarına yönelerek "İGA bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak" ve "şirketlerin Kurban Bayramı ödemeleri" gibi detayları detaylıca araştırmaya koyuldu.

İGA KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK, KİMLER ALACAK?

Alınan son bilgilere göre, şirket yönetimi ödemeler konusunda elini çabuk tuttu. Personelin bayram alışverişini ve hazırlıklarını rahatça yapabilmesi için 15 bin TL'lik ikramiyeler 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren banka hesaplarına gönderilmeye başlandı. İşin en çok konuşulan tarafı ise ödemelerde izlenen yol oldu.

İkramiyeler dağıtılırken personelin unvanı, kaç yıldır çalıştığı veya aldığı maaş tutarı gibi kriterler hesaba katılmadı. Sahadaki işçisinden ofisteki yöneticisine kadar şirkette mesai harcayan herkes aynı tutarı, yani tam 15 bin lirayı cebine koydu. Bu eşit paylaşım, havalimanı çalışanları arasında büyük bir bayram sevinci yaşattı.

İSTANBUL HAVALİMANI ÇALIŞANLARI 2026 YILINDA TOPLAM NE KADAR İKRAMİYE ALDI?

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi cephesinde yaşanan bu gelişme aslında çalışanlar için büyük bir sürpriz değil, çünkü şirket bu tarz finansal destekleri artık bir geleneğe dönüştürdü. Hatırlanacağı üzere İGA yönetimi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatiline çıkılmadan önce de yine kesenin ağzını açmıştı. O dönemde de hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm personeline 15 bin liralık bir bayram ödemesi yapılmıştı. Böylelikle İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, 2026 yılındaki iki dini bayramı da atlamamış oldu. Personele sadece bayram günlerinde harcamaları için toplamda 30 bin liralık ciddi bir nakit desteği sağlamış durumda. Sektördeki diğer firmaların bu hamle sonrası çalışanlarına nasıl bir destek sunacağı ise şimdiden merak konusu.