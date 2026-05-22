Son Mühür- İstinaf mahkemesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimine yeniden dönmesi anlamına gelen mutlak butlan kararı sadece siyasetin değil ekonominin de dengelerini sarsacak bir tabloya kapı araladı.

Borsa İstanbul yönetiminin devre kesmesine rağmen BIST 100 endeksi yüzde 6.05 değer kaybıyla 13.163 puana geriledi.

Endeks çok sert düşüş yaşadığı günün ardından haftanın son işlem gününe de yüzde 1.50'lik düşüşle 12.966 puandan giriş yaptı.

Gözler Finansal İstikrar Komitesi'nde..



Tek bir işlem gününde 848 puan kayıp yaşandığı süreçte Türkiye 5 yıllık risk primi 19 baz puan artarak 260'a yükseldi, Eurobond faizi yüzde 6,87'ye çıktı

Finansal İstikrar Komitesi bugün sabah 08:30'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Gündemde piyasaların sağlıklı işleyişi için atılabilecek adımlar olduğu belirtiliyor.

Asya borsalarında pozitif bir hava hakimdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.527 dolardan, gram altın 6.658 liradan,

gümüş 76.333 dolardan,

Brent petrol 105.16 dolardan,

Bitcoin 77.348 dolardan alıcı buluyor.