Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nden, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu mesajı çıkmıştı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminin yeniden başlayacağı anlamına gelen mutlak butlan kararı sonrası yüzde 6.05 oranında değer kaybeden Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe de negatif bir başlangıç yaparak 13 bin puan seviyesinin altına gerilemişti.

BIST 100 endeksinin kısa süre içinde kırmızıdan yeşile döndüğü ve bankacılık endeksindeki yükselişin yüzde 2'yi aştığı görüldü.

Yüzde 1'i aşan yükselişle 13.300 puan seviyesine kadar tırmanan endeksi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Bugün açılışta sert aşağı yaparak başladı. bunda en büyük etki banka aracı kurumlarının panik satışlarıydı.

Son yılların en büyük teminat tamamlama çağrısı gerçekleşti Viop tarafında.

Yaklaşık 4 milyar TL’ye yakın bir Margin Call oldu. Bu da bazı hesapların Viop tarafında battığı anlamına geliyor. Eksiye geçen hesapların panik satışlarıyla birlikte yaklaşık yüzde 5 Viop tarafı eksi başlamıştı.

Fakat daha sonra spot açılışla birlikte daha önce de dikkat çektiğim gibi dengeleme hareketi ortaya çıktı.

Düşük fiyatlardan alışlarla şimdilik piyasaya biraz toparlamış gözüküyor. Ancak bu da bir miktar kar satışı getirebilir'' hatırlatmasında bulundu.



Piyasada dengeleme arayışı sürüyor...



''Dengelenme arayışı devam ediyor'' vurgusunda bulunan Murat Bilen,

''Piyasada endeksi bugün gördüğü en düşük seviye olan 12.966 seviyesi 50 haftalık hareketli ortalamaya denk geliyor ki, burası aşağı yukarı 2025’in 11. ayından beri gördüğü bir destek noktası.

Biraz daha sakinler, dengeyi bulur diye düşünüyorum. Çok aşırı satış yemesi için bir gerekçe şimdilik yok.

Elbette yeni gelişmeler olması halinde piyasa çok duyarlı. O sebepten dikkatle piyasayı izliyoruz. Özellikle faiz indirimlerinin olmayacağı düşüncesiyle bankacılık endeksi hala kendini toparlayabilmiş değil, 0,50 civarında eksi seyrediyor. Sanayi endeksi ise şimdilik gücünü koruyor piyasayı da taşıyan orası oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

