Son Mühür- Ege Bölgesi'nde madencilik, inşaat, enerji, lojistik, hazır beton, sigortacılık, makine ve akaryakıt sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Oktaş Okkaoğlu şirketinin Sermaye Piyasaı Kurulu (SPK)'nın radarına takıldığı ortaya çıktı.

İzmirli iş insanı Ceyhan Okkaoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Oktaş Okkaoğlu şirketinin konkordato başvurusunu SPK'dan gizlediği ortaya çıktı.

İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan konkordato başvurusunun kendilerine bildirilmediği gerekçesiyle harekete geçen SPK yönetimi, şirkete 44 bin 243 liralık cezai işlem uygulandığını duyurdu.



İdari para cezası...



SPK'dan yapılan bilgilendirmede,

''Oktaş Okkaoğlu Taahhüt İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, Konkordato talebi üzerine şirket hakkında 08.12.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verildiği hususuna ilişkin derhal kamuya açıklama yapma yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması nedeniyle 445.243,49 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görüldü.



4 şirketi için konkordato talebi...



Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Denizlili iş insanı Ali Çetin ile ortaklığa giderek Menemen, Aliağa, Salihli ve Kula'da bulunan 7 büyük tesisi "Çetin Oktaş A.Ş." çatısı altında birleştirme kararı alan Ceyhan Okkaoğlu'nun 2025'in son aylarında, OkkaGroup Yatırım Holding A.Ş., Okka Makine, Oktaş Yapı ve Okka Enerji olmak üzere 4 şirketi için İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

