Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi’nin 22 Mayıs 2026 Cuma günü (Bugün) saat 08.30’da toplanacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama çerçevesinde toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlık edeceği öğrenildi.

Piyasalardaki gelişmeler gündemde!

Toplantı kapsamında, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmeler ve bunların ekonomi üzerindeki etkileri ele alınacak. Buna ek olarak piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin devam etmesi amacıyla bugüne kadar atılan adımlar ile atılabilecek yeni tedbirlerin değerlendirilmesinin beklendiği de ifade edildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08:30'da toplanacaktır.

Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

