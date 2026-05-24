Şirince, İzmir il merkezinin yaklaşık 85 kilometre güneyinde, tarihi kalıntılarıyla ünlü Selçuk ilçesine bağlı bir mahalle olarak hizmet veriyor. İlçe merkezine sadece sekiz kilometrelik bir mesafede bulunan bu şirin köy, Efes Antik Kenti'ne 12, Kuşadası'na ise 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Otoyol bağlantısı ve düzenli seferler sayesinde hem yerli hem de yabancı gezginler bölgeye kolayca seyahat gerçekleştiriyor.

Selçuk ilçesindeki konumu ve ulaşım yolları

Kendi aracıyla yola çıkan gezginler, İzmir-Aydın otoyolunu kullanarak Selçuk ayrımından sapıp yaklaşık bir saatlik bir sürüşün ardından bu dağ köyüne ulaşıyor. Toplu taşımayı tercih eden yolcular ise İZBAN banliyö treni veya şehirlerarası otobüslerle önce Selçuk ilçe garajına varış sağlıyor. İlçe garajından her 20 dakikada bir hareket eden minibüsler, konukları yemyeşil ağaçlar arasındaki kıvrımlı dağ yollarından geçirerek kısa sürede köye ulaştırıyor.

Yaz döneminde artan turist yoğunluğunu karşılamak için Selçuk belediyesi tarafından ek minibüs seferleri de sıklıkla düzenleniyor. Doğayla iç içe bir yolculuk sunan bu kısa hat, yemyeşil manzaralar eşliğinde köye tırmanırken konuklara keyifli anlar yaşatıyor. Gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde her yaştan seyahat sever, günün her saatinde bölgeye zahmetsizce erişim fırsatı elde ediyor.

Tarihi taş evler ve meyve şarapları kültürü

Köyün dik yamaçlarına kurulu olan iki katlı beyaz boyalı taş evler, geleneksel Rum mimarisinin en özgün detaylarını günümüze kadar koruyor. Koruma altındaki bu tarihi binalar, günümüzde butik otel, yerel zanaat dükkanları ve kahvaltı salonları olarak turizme katkı sunuyor. Dar sokaklardaki Arnavut kaldırımları boyunca yürüyen konuklar, kendilerini eski zamanların huzurlu köy ortamında hissediyor.

Köyün tarım kültüründe önemli bir yer tutan bağcılık faaliyetleri, bölgenin dünyaca ünlü meyve şaraplarının üretilmesine zemin hazırlıyor. Ahududu, böğürtlen, kavun ve şeftali gibi çok çeşitli meyvelerden üretilen bu meşhur içecekler, köydeki mahzenlerde tadım etkinlikleriyle ziyaretçilere ikram ediliyor. Asırlık çınar ağaçlarının altındaki köy kahveleri kumda pişen Türk kahvesiyle günün yorgunluğunu atmak isteyenlere harika dinlenme alanları sağlıyor.