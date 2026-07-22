Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir şekilde girmeyi amaçlayan İzmir ekibi Göztepe, Slovenya kampındaki hazırlıklarını yoğun tempoyla devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, kamp programı çerçevesinde gerçekleştirdiği son antrenmanda hem fiziksel hem de taktik çalışmaların üzerinde durdu.

Isınma çalışmalarıyla başladı!

Günün antrenmanı, oyuncuların fiziksel olarak antrenmana hazırlanmasına yarayan ısınma programıyla start aldı. Isınma bölümü sonrasında futbolcular pas trafiğini hızlandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

5'e 2 ve taktik organizasyonlar!

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dar alanda yapılan 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Bu bölümde hızlı pas organizasyonları, baskı altında doğru karar verme ve top kazanma üzerine çalışmalar yapıldı.

Orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi!

Antrenmanın son bölümünde hücum etkinliğini yükseltmeye yönelik orta ve şut organizasyonları gerçekleştirildi. Kanatlardan yapılan ortalar ve ceza sahası içerisindeki gol vuruşlarıyla noktalanan çalışma, oyuncuların yüksek tempolu performansıyla son buldu.