Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir programı çerçevesinde yerleşkesi Buca'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi'nün Rektörlüğü ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ne (İBG) ziyarette bulunarak bilim insanlarıyla buluştu. Ziyaret esnasında Türkiye'nin sağlık politikalarında yeni dönemin üretim, araştırma ve teknoloji odaklı olacağını ifade eden Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin artık bilimsel üretimle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Hizmetten üretime geçiyoruz"

Türkiye'nin sağlık alanında güçlü bir altyapıya ve yetişmiş insan kaynağını barındırdığını belirten Memişoğlu, bundan sonraki süreçte bu gücün üretim kapasitesiyle desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Türkiye'nin bugüne kadar sağlıkta ağırlıklı olarak hizmet sunumuna odaklandığını ifade eden Memişoğlu, "Üreten Sağlık" yaklaşımı çerçevesinde araştırma, teknoloji geliştirme ve bilimsel üretimin ön planda olacağını belirtti.

Bilim insanlarına tam destek!

Bilim insanlarının Türkiye'nin sağlık teknolojileri ve sağlık endüstrisinin gelişimindeki en önemli güç olduğunu ifade eden Memişoğlu, araştırmacıların her aşamada destekleneceğini belirtti

Araştırmacıları yatırımcılarla buluşturacak!

Bakan Memişoğlu, bilimsel projelerin ticarileşmesini kolay hale getirmek için Üreten Sağlık Portalının hayata konulduğunu da duyurdu.

Portal ile birlikte araştırmacılar geliştirmiş oldukları projeleri yatırımcılar, sanayi kuruluşları ve fon sağlayıcılarla bir araya getirebilecek. Bu sayede laboratuvar ortamında geliştirilmiş olan projelerin sağlık sektörüne kazandırılması ve ekonomik değere dönüşmesi amaçlanıyor.

"Laboratuvarda üretmeli"

Bilim insanlarının pazarlama ve ticari süreçlerle değil, araştırma ve yenilik geliştirme faaliyetleriyle ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, bu sürecin yönetilmesinin kamu kurumlarının sorumluluğunda olduğunu sözlerine ekledi.