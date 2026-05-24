İzmir'in en iyi halk plajları arasında bulunan Çeşme Ilıca Plajı, incecik kumu ve denizden kaynayan termal sularıyla ilk sırada geliyor. Sığ yapısı nedeniyle özellikle çocuklu aileler için güvenli bir ortam sunan bu devasa sahil şeridi, ücretsiz giriş olanağı ve belediyenin sunduğu şezlong hizmetleriyle her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Yarımadanın batı ucundaki bu cennet plaj, rüzgarlı günlerde bile dalgasız ve sakin yapısını korumayı başarıyor.

Seferihisar ve Urla kıyılarındaki mavi bayraklı alanlar

Türkiye'nin ilk sakin şehri unvanına sahip Seferihisar ilçesinde bulunan Akkum Plajı, kristal netliğindeki soğuk suyuyla tatilcilerin en sevdiği duraklardan biri oluyor. Rüzgar sörfüne de uygun yapısıyla bilinen bu plaj, etrafındaki doğal güzellikler ve temiz çevresiyle Mavi Bayrak standartlarını fazlasıyla karşılıyor. Denizden çıktıktan sonra çevre kafelere ve tarihi sokaklara yürüyerek ulaşmak, burayı ziyaret edenlerin tatil keyfini ikiye katlıyor.

Urla ilçesinde konumlanan Kum Denizi Plajı da modern altyapısı ve düzenli peyzajıyla beğeni toplayan halk plajları arasına adını yazdırıyor. Sığ denizi ve sahil boyunca uzanan bisiklet yolları, çocuk oyun alanları ve kafeteryalarıyla burası tam anlamıyla bir sosyal yaşam merkezini andırıyor. Mavi Bayrak sahibi olan bu sahil şeridi, özellikle hafta sonlarında şehir stresinden kaçmak isteyenlerin sığınağı haline geliyor.

Foça ve Dikili kıyılarının sakin denizleri

Kentin kuzey kesiminde, tarihi taş binalarıyla ünlü Eski Foça ile Yeni Foça plajları da soğuk ve tertemiz suyuyla ün salıyor. Mavi Bayrak kriterlerini başarıyla sağlayan bu belediye plajları, koruma altındaki doğal yapıları ve rüzgardan etkilenmeyen sakin koylarıyla huzurlu bir gün sunuyor. Çevredeki balık restoranlarının sıcak atmosferi, deniz keyfini yöresel Ege lezzetleriyle harmanlama şansı tanıyor.

Ege'nin turkuaz sularıyla övünen Dikili Halk Plajı ile Bademli koyları da temiz kıyı şeridiyle kuzeydeki tatilcileri cezbediyor. İzmir genelinde 2026 yılı itibarıyla 60 plajın Mavi Bayrak taşımaya hak kazanması, bölgenin deniz temizliğini ve çevreye gösterilen özeni net şekilde kanıtlıyor. Tüm bu ücretsiz sahiller, yaz tatilini hem ekonomik hem de kaliteli şekilde geçirmek isteyenlere harika seçenekler sunuyor.