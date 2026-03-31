Bugün 25 kişilik grubumla birlikte Seul’de ilk turumuzu gerçekleştirdik. Şehre ilk adım attığınızda sizi karşılayan şey; düzen, teknoloji ve hız oluyor.

Geniş bulvarlar, yüksek binalar ve yaşayan bir metropol… Ancak bu modern görüntünün altında çok daha derin bir hikâye yatıyor.

Sabah saatlerinde Seul’den kuzeye doğru ilerleyerek, Kore Yarımadası’nın en hassas noktalarından birine doğru yol aldık. Şehirden uzaklaştıkça manzara değişiyor; yerini daha sakin bir doğa ve giderek artan askeri varlık hissi alıyor. Bu değişim bile aslında bizi birazdan göreceğimiz gerçekliğe hazırlıyor.

İlk durağımız Imjingak Park oldu. Burası sadece bir turistik nokta değil; aynı zamanda Kore’nin bölünmüşlüğünün en güçlü sembollerinden biri.

Alanda yer alan eski tren vagonları, savaşın izlerini hâlâ taşıyor. Dikenli tellere bağlanmış renkli kurdeleler, insanların Kuzey’de kalan yakınları için bıraktığı dileklerle dolu.

Özellikle iki boş sandalyeden oluşan anıtın önünde durduğumuzda, grubumuzda derin bir sessizlik oluştu.

Anlatımdan çok, hissedilen bir yer burası.



Daha sonra gözlemevi noktasına geçtik. Buradan bakıldığında, sadece birkaç yüz metre ötede başka bir ülkeyi görmek mümkün.

Aynı coğrafya, aynı nehir, aynı toprak… ama tamamen farklı bir sistem, farklı bir hayat. Bu kadar yakın olup bu kadar uzak olmak, Kore’de somut bir gerçeklik.



Tüm bu gördüklerimizin temelinde ise Korean War yatıyor. 1950 yılında başlayan savaş, kısa sürede uluslararası bir çatışmaya dönüşmüş ve milyonlarca insanın hayatını etkilemiş. 1953’te ateşkes imzalanmış olsa da, teknik olarak savaş hâlâ sona ermiş değil.

Bugün gördüğümüz sınır hattı, bu yarım kalmış barışın en net göstergesi.



Ardından Seul’e dönerek War Memorial of Korea’yı ziyaret ettik.

Müzenin en etkileyici bölümlerinden biri, Birleşmiş Milletler güçlerine ayrılmış salondur. Burada Türk bayrağımızın yer aldığı bölümde grup olarak fotoğraf çektik. Bu an, sadece bir hatıra karesi değil; aynı zamanda Türkiye’nin Kore Savaşı’ndaki varlığını ve iki ülke arasındaki tarihi bağı hatırlatan anlamlı bir duraktı.

Müzenin ilerleyen bölümlerinde Türk askerlerine ait üniformaların ve ekipmanların sergilendiği alanı gezdik. Bu bölümde, Türk askerinin savaş koşullarındaki donanımı, kullandığı malzemeler ve cephe hayatına dair detaylar oldukça etkileyici bir şekilde sunuluyor.

Anlatım sırasında grubumda özellikle şu duygu öne çıktı: Bu topraklarda verilen mücadele, sadece Kore’nin değil, aynı zamanda bizim tarihimizin de bir parçası.

Günün sonunda tekrar Seul’e döndüğümüzde, şehrin ışıkları altında bambaşka bir atmosfer vardı. Bir yanda teknoloji, alışveriş ve modern yaşam; diğer yanda ise sadece kısa bir mesafe ötede duran bir sınır ve geçmişin ağır yükü.

Seul, sadece bir başkent değil. Aynı zamanda geçmiş ile geleceğin, savaş ile barışın, ayrılık ile umudun iç içe geçtiği bir şehir.

Bugün grubumla birlikte sadece bir gezi yapmadık; aynı zamanda bir ülkenin hikâyesine tanıklık ettik.