Japonya’ya gitmeden önce bavulunuzu hazırlarsınız.

Pasaport, bilet, kıyafet…

Ama kimse size şunu söylemez:

Japonya’ya giderken en çok zihninizi hazırlamanız gerekir.

Çünkü bu ülke, gördüğünüz hiçbir yere benzemez.

Benzemediği için de, bildiğiniz hiçbir şey tam olarak işe yaramaz.

Uçağa binersiniz.

Saatler geçer.

Bulutların üzerinden ilerlerken, aslında farkında olmadan

bildiğiniz dünyanın dışına çıkarsınız.

Ve sonra…

Tokyo.

Kapılar açılır.

İlk nefesi alırsınız.

Ve bir şey hissedersiniz.

Adını koyamazsınız ama hissedersiniz.

Burada bir şey farklı.

İlk gün herkes aynıdır.

Heyecanlı

meraklı

biraz da şaşkın

Ama asıl değişim ikinci gün başlar.

Çünkü Japonya kendini hemen göstermez.

Yavaş açılır.

Metroya binersiniz.

Kalabalık vardır.

Ama ses yoktur.

Bu bizim alışık olduğumuz bir kalabalık değildir.

Biz kalabalığı gürültüyle tanırız.

Japonya ise size şunu gösterir:

Kalabalık, sessiz de olabilir.

Bir süre sonra fark edersiniz:

Kimse kimseye çarpmıyor.

Kimse kimseyi rahatsız etmiyor.

Kimse kendini ön plana çıkarmaya çalışmıyor.

Ve o an zihninizde ilk soru belirir:

“Bu insanlar bunu nasıl başarıyor?”

Cevap aslında çok basittir.

Ama basit olduğu kadar derindir:

Kendilerini değil, başkalarını düşünerek.

Japonya’da size kimse kural öğretmez.

Ama siz kuralları hissedersiniz.

Kimse “sessiz ol” demez.

Ama herkes sessiz olduğu için siz de olursunuz.

Kimse “sıraya gir” demez.

Ama herkes sırada olduğu için siz de girersiniz.

İşte Japonya’nın gücü buradadır.

Söylenmeden anlaşılan bir sistem.

Bu ülkeye gelen birçok insan ilk gün şunu arar:

teknoloji

gökdelenler

robotlar

Ama Japonya’nın asıl farkı bunlar değildir.

Japonya’nın farkı insandır.

Bir rehber olarak yıllardır şunu gözlemledim:

Aynı sokağa bakan iki kişi,

iki farklı Japonya görür.

Turist olan:

binaları görür

ışıkları görür

kalabalığı görür

Rehber olan ise: davranışı görür.

Japonya’da sessizlik boşluk değildir.

Bir iletişim biçimidir.

Bir Japon konuşmadan da saygı gösterebilir.

Hatta bazen en büyük saygı, hiç konuşmamaktır.

Biz hızlıyız.

Hızlı konuşuruz.

Hızlı tepki veririz.

Hızlı yaşarız.

Japonya ise size şunu öğretir:

“Yavaş olmak da bir seçimdir.”

Ve sonra fark edersiniz…

Bu ülke size kendini anlatmaz.

Sizi değiştirir.

Rehberin İlk Tavsiyesi

Japonya’ya giderken yanınıza şunları almayın:

“Bizde böyle değil”

cümlesini

kıyaslama alışkanlığını

aceleciliği

Onun yerine şunu alın:

Merak.

Çünkü Japonya, merak edenlere açılır.

Diğerlerine sadece görünür.

Japonya’ya gitmek bir yolculuktur.

Ama Japonya’yı anlamak…

Başka bir yolculuktur.