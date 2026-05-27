Yunanistan sınırında bayram nöbeti tutan Mehmetçik, bayramın ilk gününde sürpriz bir telefon aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne’deki Arda Hudut Bölük Merkezi’nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek bayramlarını kutladı. Sınır hattındaki askerlerin bayramını tebrik eden Erdoğan, "Peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canıgönülden kutluyorum" dedi.

Selimiye’den hudut hattına şanlı teslimat

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, bayram namazını Edirne'deki tarihi Selimiye Camii’nde kıldıktan hemen sonra 9’uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Arda Hudut Bölük Merkezi’ne geçti. Sınırda görev yapan nöbetçiler, Bakan Güler'i gür bir hudut tekmili ile karşıladı.

Karşılamanın ardından Bakan Güler, beraberinde getirdiği Türk bayrağını öperek Arda Bölük Komutanı’na uzattı. Bayrağı devrederken kurduğu cümleler ise törene damga vurdu:

"Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor ve sana teslim ediyorum."

Genç komutan da şanlı bayrağı aynı yeminle teslim aldı. Gözlerindeki kararlılık görülmeye değerdi.

"Efeler Tatbikatı dünyaya gücümüzü gösterdi"

Tören alanından telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlanan Bakan Güler, Mehmetçik’in sınır güvenliğini etkin şekilde sağladığını bildirdi. Telefonun diğer ucundaki Erdoğan ise hudut kartallarına duygusal bir hitap gerçekleştirdi. Gecelerini gündüzlerine katan askerlere teşekkür eden Erdoğan, şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

Bölgesel krizlerin sınır güvenliğini ne kadar kritik hale getirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda dünyada parmakla gösterildiğini söyledi. Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz."

Erdoğan ayrıca, geçtiğimiz hafta başarıyla tamamlanan Efes-2026 Tatbikatı’na da değindi. 50 farklı ülkeden askeri personelin katıldığı bu dev organizasyonun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü dünyaya bir kez daha ilan ettiğini vurguladı.

"Hudut namustur" diyenlerin gözlerinden öptü

Askerlerin "Hudut namustur" anlayışıyla bayram gününde bile büyük bir fedakarlıkla nöbet tuttuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Mehmetçik'e dua ederek bitirdi.

Erdoğan, telsiz ve telefon hattındaki askerlere, "Sizler sınırlarımızı her türlü tehditten başarıyla koruyorsunuz. Bunun için hepinize şahsım ve milletim adına teşekkür ederim. Rabb'im sizleri her türlü beladan muhafaza eylesin. Her birinizin gözlerinden öpüyorum" sözleriyle veda etti. Sınırda moral en üst seviyede.

