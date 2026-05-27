Taslak anlaşmaya göre, küresel enerji sevkiyatının en önemli güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği İran ile Umman’ın ortak koordinasyonuyla yönetilecek.

Taslak anlaşmada, İran’ın bir ay içinde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesindeki düzeye yeniden ulaştıracağı belirtilirken, askeri gemilerin anlaşma kapsamına dahil edilmeyeceği ifade edildi.

Metinde dikkat çeken bir diğer madde ise ABD’nin bölgedeki askeri varlığı oldu. Taslağa göre Amerikan güçleri İran çevresindeki bölgelerden çekilecek, ayrıca İran’a uygulanan deniz ablukası sona erdirilecek.

60 gün içinde anlaşmaya varılırsa...

Haberde, tarafların 60 gün içerisinde nihai uzlaşmaya varması durumunda anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla resmiyet kazanmasının hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “İslamabad memorandum çerçevesi henüz netleşmedi, İran somut doğrulama sağlanmadan herhangi bir adım atmayacak” denildi. Taslak mutabakata ilişkin ise şu ana kadar ABD tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.