İzmir’in 112 yıllık köklü temsilcisi Altay'da kritik anlar yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpte Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün geleceğini doğrudan ilgilendiren köklü bir karar alarak görevinden istifa etti. Yönetim, istifanın hemen sonrasında İzmir Adliyesi'ne giderek kulübe kayyım atanması talebiyle ilgili mahkemeye resmi başvurusunu yaptı.

İzmir'in çınarı ile ilgili süreç devam ederken, Sinan Kanlı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kanlı, "Altay, sizin dar fikirlerinize, küçük hesaplarınıza, kirli oyunlarınıza malzeme olmayacak! Bu gömlek size bol gelir!" ifadelerini kullandı.

Sinan Kanlı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sevgili Altaylılar;

Son günlerde yine kulübün sıkıntılı günlerinde hortlayan iyi niyetli olmadığını düşündüğüm kişilerce yönetilen birileri, 1-2 sosyal medya hesabı üzerinden, kulübün mevcut sıkıntılı durumunu, düzmece ürettikleri haberlerle birleştirerek kendi akıllarınca tabiri caizse isim vermeden ortalığa ayar verip yine isim vermeden birilerinin çıkarlarınada maşalık yapıyorlar.

Kulübün sıkıntılarını aylardır anlattığımızda (nedense?) destek bulma süreçlerinde, bu hesaplar kör-sağır-dilsizi oynuyorlardı, bunu hatırlatırım!

Kulübümüz, bu ve bunlar gibi sorumsuzca hareket eden, taşın altına ellerini koymayan, eleştirilmesi gereken gerçek kişileri eleştirmeyen, sadece iyi günde şakşakçılık yapan şahısların oyuncağı değildir ve olmayacaktır!

Önce herkes şapkasını önüne koyacak; “Ben bugüne kadar ne yaptım ne ürettim?” diyecek. Sadece asılsız imalar yapıp, bunun üzerinden eleştiri üreterek nemalanmaya çalışanları uyarıyorum.

Kara propaganda yapmayın, birilerinin değirmenine su taşımayın dürüst olun!

Altaylı olduğunu iddia eden, fakat bu işin tacirliğini ve ticaretini yaparak geçinenlere methiyeler düzüp karşılıksız hizmet edenleri her dönem yerden yere vurduğunuz sürece, siz ve sizin gibiler yüzünden Büyük Altay sürekli kan kaybetmeye, yatırımcı aramaya, yönetici aramaya devam edecektir.

Varsayımlarınızla, yalan haberlerinizle, mışlarınızla, muşlarınızla, ürettiğiniz dedikodularla, karalama yapmaya, hikaye yazmaya devam edin bakalım... Nereye kadar devam edebileceksiniz?

Maskenizi düşürmek gerçeği göstermek benim için çok kolay bilesiniz!

Mesela, aidat borcunu ödemeyen üyelerin ödemelerini yapmalarını istesenize? Mesela bu ödemeler yapılsaydı, bazı oyuncular serbest kalmazdı desenize? Mesela “bu aidat ödemeleri ödenseydi takım sezona sancısız başlardı, siz nasıl genel kurul üyesisiniz?” diye sorsanıza?

Yüzünüz varsa aynaya baksanıza!?

Biz aralık ayından bu yana bu bayrağa olan saygımızdan, bir zarar gelmemesi için göreve en zor şartlarda devam ettik. A Takımı ligde tuttuk, FIFA’dan darbe yedirmedik, altyapıyı başarılı kıldık.

Son genel kuruldan sonra rica üzerine, yine kulüp zaman kazansın diye yaklaşık 20 gün mahkemeye gitmedik.

Bu arada süreç ne olursa olsun A Takım ve Altyapı içinde gerekli düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz bunu da bir kaç gün içerisinde göreceksiniz.

Şimdi birilerine taşeronluk yaparak bize fatura kesmeye mi çalışıyorsunuz? Biz kan kusup kızılcık şerbeti içerken, takımı ligde bırakıp ömrümüzden ömür verirken, piyasa da yoktunuz da, şimdi neyin algısını kime yapmaya çalışıyorsunuz? Biz birbirimizi biliriz, sizde haddinizi bilin!

Altay, sizin dar fikirlerinize, küçük hesaplarınıza, kirli oyunlarınıza malzeme olmayacak!

Bu gömlek size bol gelir!"