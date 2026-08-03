Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, sezon hazırlıklarına başantrenör Nehir Berk yönetiminde başladı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferler ile taraftarlarını heyecanlandırırken Süper Lig hedefiyle yola çıktı. Göz-Göz, kuruluşunun 100. yılında TB2L’de şampiyon olarak adını TBL’ye yazdırdı. İzmir temsilcisi, geçen sezon yarı final oynarken bu sezon gözünü Süper Lig’e dikti.

“Göztepe basketbolun yeni isim sponsoru ISONEM”

Göztepe Spor Kulübü’nün sponsoru ISONEM ailesi Basketbolda isim sponsoru oldu. Gürsel Aksel Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile ISONEM CEO’su ve Göztepe Basketbol Şube Başkanı Erim Kurt açıklamalarda bulundu. Potada yeni bir iş birliğine imza atan İzmir temsilcisi, önümüzdeki sezon Karşıyaka-Göztepe derbisini oynamak istiyor.

“İzmir’i tanıtmak ve büyütmek ilk önceliğimiz”

İzmir’de yer alan şirketlerin ve sponsorların ilk önceliğinin kenti tanıtmak olduğunu belirten Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, “Geçen sene futbolla isim sponsorluğuna başladık… Göztepe ve ISONEM ile olan iş birliğini daha geniş bir alana yayıyoruz. Şimdi basketbolumuza isim sponsorluğu yapacak. İzmir sporunda her zaman sponsorlar ile olan ilişkilerimiz çok önemlidir. Göztepe Spor Kulübü olarak bu konuda gerçekten tüm uluslararası şirketlere teşekkür ederim. Esas önemli olan kendi şehrimizin sponsorları ile birleşebilmektir. Bu durumu sadece kulüp ve sponsor ilişkisi olarak görmüyorum. Şehrin aidiyet duygusu olarak İzmir’i tanıtmak ve büyütmek ilk önceliğin olması lazım… İzmir takımlarına olan bu katkının büyüyerek, artarak spora katkı verecek şekilde gerçekleşir. İzmir’de olan şirketlerin bu konuda hassasiyet içerisinde yer alarak özverili olmaları lazım” diye konuştu.

“En büyük hayalim: Göztepe-Karşıyaka derbisi”

Basketbol Şubede başkan olarak göreve Erim Kurt’un geldiğini, sarı-kırmızılıların en üst seviyede yer alacağını söyleyen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, “Geçen sezon TBL’de ilk yılımızdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genel menajer Onur Cumhur Aksoy ve Nehir Berk hocama teşekkür ederim. TB2L’den şampiyon olarak TBL’de ilk sezonumuzu oynadık… Geçen sezon yarı final oynadık. Başarılı bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyorum. Başarı, özveri, sabır ve emekle gelir. Umarım Süper Lig’e çıkarız. Karşıyaka, en üst ligde İzmir’i temsil ediyor. Benim en büyük hayallerimden biri Karşıyaka-Göztepe maçını en üst ligde oynanmasıdır. ISONEM ile yapılan iş birliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil. Aile olarak kendileri basketbola çok ilgisi var. Şirketler bünyesinde ISONEM olarak basketbola gönül veriyor. Erim Kurt’u Basketbol Şubenin başına getirdik. Onur Cumhur Aksoy, Nehir Berk ile beraber bizi umarım en başarılı seviyelere taşıyacak” şeklinde konuştu.

“Başkan Sepil’den taraftarlara çağrı”

Taraftarları salona davet eden Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, “Önümüzdeki sezon için yeni yabancı ve yerli oyuncuları transfer ettik. Göztepe’nin başarılı olmasının en büyük nedeni taraftarıdır. Bu vesileyle taraftarlarımıza seslenmek istiyorum; Bornova’daki salonumuzda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bornova Belediyesine salonu verdikleri için teşekkür ediyorum. 2026-2027 sezonunun görsel bir şölen içerisinde geçmesini bekliyorum. Tüm taraftarlarımızı salona bekliyoruz. Salondaki atmosferi görmenizi isterim. Göztepeli iş adamları bu konuda ciddi bir faaliyete girdi. Göztepe Vakfı elinden geleni yapıyor. ISONEM’e basketbola hoş geldin diyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Süper Lig’e ve büyük başarılara talibiz”

ISONEM CEO’su ve Göztepe Spor Kulübü’nün Basketbol Şube Başkanı Erim Kurt, “Sayın Başkan Sepil’e teşekkür ederim. Heyecanımıza ve sevincimize ortak olduğunuz için teşekkür ederim. ISONEM Göztepe ile ilk organik bağımızı stadyum isim sponsorluğu ile başladı. ISONEM Gürsel Aksel Sağlık ve Spor Merkezinde bu duyuruyu yapmak bizim için çok büyük bir guru kaynağı oldu. Aralık ayından bu yana aile ilişkilerimiz hep günden güne artarak büyüyor. Göztepe camiasında ve taraftarlarımızdan ilgi duyması bizi mutlu ediyor. Başkanımız sayın Sepil ile sürekli istişare halindeyiz. ISONEM Göztepe olarak isim sponsorluğunda karşınıza çıktık. Bu iş birliğinin gelişmesinde aileme ve yönetim kuruluma teşekkür ediyorum. Göztepe Basketbol Şube Başkanlığını teşmil ediyor olmam bizi gururlandırıyor. Emin adımlarla zafere ilerleyen bir Göztepe basketbolu izleyeceğiz. Göztepe, bütün olduğu branşlarda en üst seviyelerde yer almıştır. Güzel bir sezon geçirerek Süper Lig’e talip olacağız. Basketbol Şube olarak Göztepe’mizin yarınlardaki başarılarına talibiz. Ligde bize şans ve uğur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.