TFF 3. Lig'in yeni takımlarından Gaziemir Spor, sezon hazırlıkları sürerken sakatlık haberiyle üzüldü. Yeşil-beyazlı ekibin 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Umut Can Çoban, yaşadığı diz sakatlığının ardından ön çapraz bağ ameliyatı oldu. Yeni sezon öncesinde yaşanan sakatlık, İzmir temsilcisinde moral bozarken kulüp genç futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. İzmir takımı, bu sezon ligde kalıcı olmayı hedeflerken takımın kimyasını korumak istiyor. Gaziemir spor, altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla dikkat çekiyor.

“Gaziemirspor’dan geçmiş olsun mesajı”

Gaziemir Spor, resmi açıklamasında Umut Can Çoban'ın ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Can Çoban, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ön çapraz bağ ameliyatını başarıyla geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayarak yeniden formasına kavuşacağına ve sahalara daha güçlü döneceğine yürekten inanıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, Umut Can'a sabır, güç ve acil şifalar diliyoruz. Seni yeniden yeşil sahalarda görmek için sabırsızlanıyoruz. Geçmiş olsun Umut Can" ifadelerine yer verildi.

“Tire 2021 FK’dan Gaziemir Spor’a”

Geçtiğimiz sezon Tire 2021 FK forması giyen Umut Can Çoban, kulübün Gaziemir Spor çatısı altında faaliyetlerini sürdürme kararı almasının ardından yeni sezonda da takımda kalmıştı. Öte yandan Gaziemir Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'yı 2-0 mağlup etti. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibin gollerini 51. dakikada İsmail Kaçaranoğlu ve 79. dakikada Gökhan Bozca kaydetti. Hazırlık maçından galibiyetle ayrılan Gaziemir Spor, yeni sezon öncesinde olumlu bir prova yaparken, Umut Can Çoban'ın sakatlığı takımın moralini düşüren gelişme oldu.