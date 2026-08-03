Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Zeytinköy Yolu'nda çalışmaların başladığını açıkladı.

Yaklaşık 13 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek çalışmalarla ulaşım konforunun yükseltilmesi ve yolun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanırken, projenin ilçenin öncelikli ihtiyaçları çerçevesinde planlandığı ifade edildi.

"Sözü yerine getiriyoruz"

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, seçim döneminde verilen sözleri birer birer yerine getirdiklerini ifade ederek, belediye hizmetlerinde önceliğin Efes Selçuk'un ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Sengel, kentin farklı noktalarında devam eden altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cemil Tugay'a teşekkür!

Çalışmaların hayata geçirilmesine katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten Başkan Sengel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın desteğinin projeye önemli katkı sağladığının altını çizdi.

"Birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz"

Paylaşımında birlik ve dayanışma vurgusunda bulunan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Sengel, "Birlikte söz verdik, birlikte hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 13 kilometrelik Zeytinköy Yolu'nda çalışmalarımıza başladık. Efes Selçuk'umuzun ihtiyaçlarını önceliklendirerek attığımız bu önemli adımda desteklerini esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, çalışma arkadaşlarımıza ve emeğiyle bu yolu güzelleştiren tüm emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Efes Selçuk için üretmeye, birlikte çalışmaya ve kentimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz." dedi.