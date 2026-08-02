Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, hücum hattı için çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan basınından TuttoMercatoWeb, sarı-lacivertli ekibin Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ı renklerine bağlamaya çok yakın olduğunu yazdı.

ISMAILA SARR FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE NE YANIT VERDİ?

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Ismaila Sarr'ın sarı-lacivertli kulüpten gelen teklife "evet" dediği belirtiliyor. Transferin sonlanması için Fenerbahçe ve Crystal Palace arasındaki görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.

Kulüplerin uzlaşmaya varmasının ardından anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.

ISMAILA SARR CRYSTAL PALACE FORMASIYLA KAÇ GOL ATTI?

Deneyimli kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla bugüne kadar 93 resmi maçta görev aldı. Senegalli yıldız bu karşılaşmalarda 33 gol attı ve takımına 10 asistlik katkı sağladı.

Sarr, geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda ise tüm kulvarlarda 45 maça çıkarak 21 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.