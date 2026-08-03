Can Bursalı hakkındaki dosya, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesine dayandırıldı. Bu madde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenliyor.

Gazetecinin gözaltına alındığı yönündeki iddialar ise sosyal medyada hızla yayıldı. Resmi bilgiler bu iddiayı doğrulamıyor.

Soruşturma hangi maddeden yürütülüyor

Başsavcılık, dosyada Bursalı'nın şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini bildirdi. İşlem, savcılık soruşturmalarının olağan usul adımlarından birini oluşturuyor.

Suçlamaya temel oluşturan 217/A maddesi son yıllarda basın davalarında sıkça gündeme geliyor. Madde, kamu düzenini bozmaya yönelik yanıltıcı bilgi paylaşımını cezalandırıyor.

Soruşturmanın hangi haber ya da paylaşım nedeniyle açıldığına dair ayrıntı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Dosyanın seyri, ifade alındıktan sonra netleşecek.

Can Bursalı kimdir, nerede çalışıyor?

Uzun yıllardır gazetecilik yapan isimlerden biri. Siyaset, hukuk ve güncel gelişmeler alanında hazırladığı haberlerle tanınıyor.

Kariyerinde farklı bağımsız medya kuruluşlarında görev aldı. Son olarak Gazete Pencere bünyesinde muhabir olarak çalışmaya başladı.

Saha takibi ve yargı süreçlerine dair haberleriyle bilinen bir isim. Hakkında açılan soruşturma da görev yaptığı yayın organı tarafından duyuruldu.

Kamuoyunda ailesine ilişkin sorular da gündeme geldi. Ancak Bursalı'nın ebeveynleri hakkında doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor, bu nedenle konuya dair kesin bir açıklama yapmak mümkün değil.

Gözaltı iddiası doğrulanmadı

Savcılık tarafından gazeteci hakkında gözaltı talimatı verilmedi. Bu nedenle kolluk kuvvetlerince yürütülen bir gözaltı işlemi de söz konusu değil.

Dosyada yakalama kararı da bulunmuyor. Bursalı yalnızca ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Süreç, ifadenin alınmasının ardından toplanan deliller doğrultusunda şekillenecek. Savcılık bu aşamada dava açma ya da takipsizlik kararı verebilecek.

Basın örgütleri ise gazetecilere yönelik 217/A uygulamalarını uzun süredir tartışıyor. Bursalı hakkındaki dosya da bu tartışmaya yeni bir örnek ekledi.

Gazete Pencere cephesinde konuya dair ek bir açıklama beklenirken, meslektaşlarından destek mesajları geldi. İfade tarihine ilişkin kesin bilgi ise henüz paylaşılmadı.