Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm takımlar hazırlık maçlarıyla Lig öncesi son sınavına çıkıyor. Süper Lig’de her sezon bir efsane futbolcunun adı veriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski millî futbolcuların anısını yaşatmak için karar alıyor.

“2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonu”

Süper Lig’de yeni sezonda Göztepe’nin efsanesi Adnan Süvari’nin adı verildi. Bugün İzmirliler ve Göztepeliler çifte bayram yaşadı. Milli maçın Gürsel Aksel Stadyumu’nda olması ve Süper Lig’in yeni sezonda adının Adnan Süvari olması, Göztepeli taraftarları sevindirdi. İZVAK( İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı) kısa sürede bir araya gelirken yaşanan gelişmelere dair açıklama yapması bekleniyor. İzmirli iş insanları, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, spor yazarları “2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonu” olmasını memnuniyetle karşıladı.

“Başkan Mehmet Sepil’den TFF’ye teşekkür”

TFF bu uygulama kapsamında, 2026-2027 sezonunun "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynatılmasına karar verdi. Bu karar sonrasında İzmirli futbolseverler ve Göztepeli taraftarlar çok sevindi. Göztepe Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu ve Başkan Mehmet Sepil, TFF’ye teşekkürlerini iletti. Sepil’in kulüpler birliği başkan yardımcısı olması ve Türk futboluna kattığı değerler için TFF yönetimi, İzmir ekibine büyük jestte bulundu. Göztepe Spor Kulübü’nün Başkanı Mehmet Sepil, bugün Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşen sponsorluk anlaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür etti.

“Göztepe’nin efsanesi Adnan Süvari”

Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesaplarında yaptığı paylaşımda, "1926 yılında Aydın'da doğan ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Adnan Süvari, teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü'nde başladı. Daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza atan Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Adnan Süvari yönetimindeki Göztepe, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Süvari ayrıca 1966-1968 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken A Millî Futbol Takımımızın teknik direktörlüğünü de üstlendi. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunan Adnan Süvari, ilk olarak 1964-1965 yıllarında Muhterem Özyurt başkanlığındaki yönetim kurulunda yer aldı. Daha sonra 1976-1977 yıllarında Füruzan Tekil döneminde Asbaşkanlık görevini yürüttü. Son olarak 1980 yılında Mazhar Zorlu başkanlığındaki yönetim kurulunda görev alarak Türk futboluna hizmet verdi" ifadelerine yer verdi.