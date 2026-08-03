Son Mühür/Hüseyin Demir A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi turnuvasında 2026-2027 sezonunda A Ligi'ndeki maç programı belli oldu. Bizim Çocuklar, evinde Belçika ile kozlarını paylaşacak. 12 Kasım'daki Türkiye-Belçika maçı Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak. 16 Kasım'daki Fransa-Türkiye karşılaşması ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda olacak. Ev sahibi olduğumuz Belçika maçının İzmir’de olması futbolseverleri heyecanlandırdı.

"Başkan Sepil, süreci kolaylaştırdı"

Uzun zamandır uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayan İzmir, federasyonlar tarafından üvey evlat muamelesi görüyordu. Şehrin önde gelen spor insanları, Göztepe Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Sepil, bu konudaki hassasiyetini her zaman dile getirdi. Başkan Sepil, İzmir'in her zaman ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması için elinden gelen gayret ve emeği gösteriyor. Sepil'in kulüpler birliğinde başkan yardımcısı olması ve TFF ile olan ikili ilişkileri sayesinde İzmir, tekrardan milli maç heyecanını yaşıyor.

“İzmir’de milli maç heyecanı”

Gürsel Aksel Stadyumu, atmosferi ve heyecanıyla tribünlere keyifli anlar yaşatıyor. İzmir’in uluslararası spor organizasyonlarında ev sahipliği yapması İzmirli vatandaşları sevindiriyor. İzmir’de en son oynanan milli maç 2024 yılında Türkiye-İzlanda maçı oldu. İki yıl aradan sonra milli maç hasretine son veren İzmirlilerin, Belçika maçından önce tribünlerde dev hazırlık yapması bekleniyor. Gürsel Aksel Stadyumunda zeminin kaliteli, tribün atmosferinin muazzam olması Türkiye Futbol Federasyonuna cazip geliyor.

“Gürsel Aksel Stadyumu üçüncü kez ev sahibi”

Türkiye-Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Dev mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Belçika maçı ile birlikte Gürsel Aksel Stadyumu, Ay-Yıldızlıları 3. kez konuk edecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stadyum, A Millî Takımımızın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yaptı. A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçı olan deplasmandaki Fransa karşılaşması ise 15 Kasım Pazar günü Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.