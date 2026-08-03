Trabzonspor'un muhtemel rakipleri, UEFA'nın hazırladığı eşleşme tablosuyla netleşti. Bordo-mavili ekibin karşısına dört farklı ihtimalden biri çıkacak.

Kura çekimi ise bugün yapılıyor. Fatih Tekke yönetimindeki kadro, sonucun ardından rotasını kesinleştirecek.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kimler?

Listedeki ilk ihtimal, Ferencvaros ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşmeden çıkacak takım. Macar ve Polonya ekiplerinin kapışması, bordo-mavililer açısından yakından takip edilecek.

Tablodaki tek net isim ise Viktoria Plzen. Çek temsilcisi, Avrupa kupalarında düzenli olarak boy gösteren ve eleme turlarında tecrübeli bir rakip profili çiziyor.

Diğer iki ihtimal Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps ve KuPS Kuopio-Universitatea Craiova eşleşmelerinden çıkacak. Kıbrıs, Cebelitarık, Finlandiya ve Romanya ekiplerinin oluşturduğu bu bölüm, kâğıt üzerinde daha ulaşılabilir bir tablo sunuyor.

Kura çekimi saat 13.00'te

Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı çekim, TSİ 13.00'te gerçekleşecek. Sonucun ardından maç tarihleri ve hangi karşılaşmanın iç sahada oynanacağı da netlik kazanacak.

Play-off turu, çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak. İki maçın toplamında üstünlük sağlayan taraf, Avrupa Ligi lig aşamasına yükselme hakkı elde edecek.

Turu geçemeyen takım için ise yol Konferans Ligi'ne çıkıyor. Bu nedenle bordo-mavili ekip için sezonun ilk kritik virajı ağustos ayında yaşanacak.

Fatih Tekke ile yeni sezon hazırlıkları

Karadeniz temsilcisi, kamp dönemini tamamlayarak sezona hazır hale geldi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmalar, hazırlık maçlarıyla test edildi.

Bordo-mavililer bu süreçte İtalya Serie A ekibi Udinese ile karşılaştı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Söz konusu sonuç, Avrupa eşleşmesi öncesinde moral kaynağı oldu.

Trabzonspor cephesinde hedef, uzun bir aranın ardından Avrupa'da lig aşamasına kalmak. Kadroya yapılan takviyeler de bu hedef doğrultusunda planlandı.

Taraftar ise kura sonucunu merakla bekliyor. Çekimin ardından Trabzonspor'un Avrupa takvimi tümüyle belirginleşecek. Ligde de sezon açılışına sayılı günler kaldığı için teknik ekip, iki cephede birden yoğun bir programla karşı karşıya kalacak.