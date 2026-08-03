Aşk Tadında İzmir oyuncuları, projenin bu kadar konuşulmasındaki temel sebeplerden biri oldu. Kadroda Türk televizyonunun tanınmış isimleri bulunuyor.

Bölüm sayısı ve süresi de merak edilen başlıklar arasında. Format, klasik dizi anlayışından epey farklı kurgulandı.

Aşk Tadında İzmir oyuncuları kimler?

Başrolleri Burak Özçivit ile Ceyda Ateş paylaşıyor. Kadronun üçüncü ismi ise Görkem Sevindik.

Özçivit, finans dünyasını geride bırakıp mutfağa adım atan Kerem karakterini canlandırıyor. Ateş ise işine tutkuyla bağlı idealist şef Merve rolünde.

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Senaryo ise Erçin Sadıkoğlu imzası taşıyor.

Hikâye, iki karakterin yollarının kesişmesi üzerine kuruldu. Romantik anlatının yanına Ege mutfağı, zeytinyağlı kültürü ve Urla'nın bağ yolları eklendi.

Bölümleri 10 tane, her biri 3 dakika

Mini dizi 10 bölümden oluşuyor. Bölümlerin ortalama süresi ise 3 dakika.

Tüm bölümler aynı anda yayına açıldı. Yani izleyici hafta hafta beklemek zorunda kalmadan diziyi tek oturumda bitirebiliyor.

Bu tercihin arkasında kısa video tüketim alışkanlığı bulunuyor. Yapım, dijital pazarlama stratejisine uygun biçimde tasarlandı.

İzleme tamamen ücretsiz. Dizi Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle sunuluyor, dünyanın her yerinden erişilebiliyor.

Çekimler Efes'ten Alaçatı'ya uzandı

Kamera arkası çalışmaları mayıs ayında yapıldı. Ekip, İzmir'in farklı noktalarında yaklaşık beş gün boyunca çekim gerçekleştirdi.

Görüntülerde kentin simge mekânları yer buluyor. Saat Kulesi, Kordon, Urla, Alaçatı, Efes Antik Kenti ve Sığacık bunların başında geliyor.

Proje, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye mini dizi serisi kapsamında hayata geçirildi. Amaç, şehri tanınmış oyuncular aracılığıyla uluslararası izleyiciye anlatmak.

Serinin ikinci ayağı ise Güneydoğu Anadolu'da çekildi. O yapımda Engin Altan Düzyatan rol alıyor ve hikâye Türkiye'nin kadim rotalarını konu ediniyor.

İzmir projesi, gastronomi ve sürdürülebilir yaşam temalarını merkeze aldı. Serinin farklı şehirlerle devam edip etmeyeceği ise henüz açıklanmadı.