Türkiye Taekwondo Milli Takımı adına tatamide boy gösteren Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Merve Nisa Mızrak, 31 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirilen Batumi Open 2026 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Yıldız (Cadet) Kadınlar 55 kilogram kategorisinde boy gösteren başarılı sporcu, rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaştı. Uluslararası organizasyonda gelen şampiyonluk, hem milli takım hem de Aliağa spor camiasında sevinç dolu anlar yaşattı.

Uluslararası platformda tescillendi!

Merve Nisa Mızrak'ın almış olduğu şampiyonluk, Aliağa'da altyapıya yönelik gerçekleştirilen spor çalışmalarının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi. Milli takım kadrosunda bulunan genç sporcu, gösterdiği performansla Türkiye'yi başarıyla temsil ederken, Aliağa'nın spor alanındaki yükselen grafiğine de katkı sundu.

"Disiplinli çalışmanın karşılığını alıyoruz"

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü ve Türkiye Taekwondo Milli Takım Antrenörü Ziya Cönge, gelen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada planlı çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ettiklerini ifade etti.

Cönge, "Planlı ve disiplinli çalışmalarımızın karşılığını uluslararası arenada almaya devam ediyoruz. Ay-yıldızlı forma altında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Serkan Acar'a teşekkür!

Şampiyonluk sorasında Aliağa Belediyesi'nin spora verdiği desteğe de vurgu yapan Ziya Cönge, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkürlerini iletti.

Cönge, genç sporcuların yükselişinde yerel yönetimlerin katkısının büyük önem taşıdığını ifade ederek, Aliağa Belediyesi'nin spor ve sporcuya sağladığı desteğin ulusal ve uluslararası başarılarla karşılık bulduğunu sözlerine ekledi.