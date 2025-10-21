Son Mühür- T24 muhabiri Asuman Aranca’nın, “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkeme heyeti, Aranca’nın “gizliliğin ihlali” suçunu işlediğine hükmederek 10 ay hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Savcılık cezalandırılmasını talep etti

T24’ün aktardığına göre, duruşmada savcılık, gazeteci Asuman Aranca’nın cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaasında, haberde soruşturma gizliliğinin ihlal edildiğini öne sürdü.

Bu talebe karşı savunma yapan Aranca, gazetecilik faaliyetinin kamu yararı kapsamında değerlendirildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hem gazetecilik hem de kamu yararı açısından tüm maddeleri karşılıyor. Burada suçun işlenebilmesi benim açımdan mümkün değil. Haberde hiç kimsenin masumiyet karinesinin ihlali söz konusu değildi.”

“Masumiyet karinesi aşılmadı”

Gazeteci Asuman Aranca’nın avukatı Mustafa Gökhan Tekşen de duruşmada müvekkilinin gazetecilik sınırlarını aşmadığını belirtti.

Tekşen, “Bu haberde ne bir masumiyet karinesinin aşılması söz konusudur ne de sınırların ihlali. Ayrıca bu durumla ilgili hiçbir tarafın da şikayetinin bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenlerle müvekkilimin beraatını talep ediyorum.” dedi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme, Asuman Aranca hakkında 10 ay hapis cezası verilmesine karar verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Bu karar, belirli bir denetim süresi boyunca yeni bir suç işlenmemesi halinde cezanın ortadan kaldırılacağı anlamına geliyor.

Aranca: “Kamu yararı için yaptım”

Duruşma sonrası T24’ün haberinde yer alan açıklamasında Aranca, yaptığı haberin tamamen kamu yararına olduğunu vurguladı.

Gazeteci, “Haberde gizlilik ihlali değil, toplumun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Mesleğimin gereklerini yerine getirdim.” ifadelerini kullandı.