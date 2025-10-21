Son Mühür - Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellikle gündemde. Artık kullanıcılar, platform üzerinde kendilerine özgü bir “kullanıcı adı” oluşturabilecek. Minimum 3, maksimum 30 karakterden oluşacak bu kullanıcı adları, WhatsApp’ta kişisel kimliğinizi yansıtmanın yeni bir yolu olacak.

Özellik ilk olarak iOS kullanıcılarına sunulacak ve kullanıcılar, istedikleri kullanıcı adlarını önceden rezerve edebilecek. Böylece tercih ettikleri isimleri güvence altına alma imkanı elde edecekler. İlk denemeler başladı WhatsApp, beta sürümünde test edilen bu yeni özellikle kullanıcıların platformda daha belirgin ve özgün bir profil oluşturmasına olanak sağlıyor. Profil kişiselleştirmeyi geliştirmeyi amaçlayan uygulama, dijital kimliğe önem verenlere sosyal medya tarzı bir deneyim sunacak. Özellik, test aşamasının tamamlanmasının ardından kısa sürede tüm platformlarda erişime açılacak.