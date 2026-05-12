Soğuk havaların etkisini artırdığı kış aylarının ardından evlerde oluşan rutubet sorunu yaz gelmeden çözüm bekleyen sorunlar arasında. Özellikle güneş görmeyen, yeterince hava sirkülasyonu olmayan alanlarda ortaya çıkan nem ve küf, hem evlerin görüntüsünü bozuyor hem de sağlık açısından riskli. Alınacak bazı basit önlemlerle bu sorun büyümeden kontrol altına almak mümkün.

Nem sadece duvarları değil sağlığı da etkiliyor

Rutubet genellikle yüksek nem oranı, su sızıntısı ya da yetersiz havalandırma nedeniyle oluşuyor. İlk başta küçük lekeler şeklinde görülen küf zamanla duvarların tamamına yayılabiliyor. Özellikle siyahlaşan duvar yüzeyleri, ev sakinlerini ciddi şekilde rahatsız ediyor.

Küf oluşumunun alerjik reaksiyonları artırabileceği, astım ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceği aşikar. Bu nedenle özellikle çocukların bulunduğu evlerde rutubetin ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Havalandırma en önemli adımlardan biri

Rutubeti önlemenin en etkili yollarından biri düzenli havalandırma. Kapı ve pencerelerin gün içinde birkaç kez açılması, içeride biriken nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Özellikle yemek yapılan mutfaklar ve sıcak su kullanılan banyoların sık sık havalandırılması öneriliyor.

Isıtma sistemi doğru kullanılmalı

Ev içindeki sıcaklık dengesinin korunması da nem oluşumunu azaltıyor. Uzun süre soğuk kalan odalarda duvarların nem tutma oranı yükseliyor. Bu nedenle kullanılmayan odaların tamamen soğuk bırakılmaması gerekiyor.

Rutubet önleyici boya ve astarlar dikkat çekiyor

Son dönemde birçok kişi rutubet önleyici boya ve astar ürünlerine yönelmeye başladı. Nem emici özellik taşıyan bu ürünlerin, duvar yüzeyini koruyarak küf oluşumunu yavaşlattığı ifade ediliyor.

Ancak ürünlerin kullanım talimatlarına uygun şekilde uygulanmaması halinde beklenen sonuç alınamayabilir. Özellikle uygulama sonrası yüzey tamamen kurumadan nemli alanlarla temas edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Eşyaların yerleşimi bile etkiliyor

Ev içerisindeki eşya düzeni bile rutubet oluşumunda etkili olabiliyor. Büyük dolapların veya koltukların duvara tamamen yaslanması, hava dolaşımını azaltıyor. Bu durum zamanla duvarların arkasında küf oluşmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, eşyalarla duvar arasında küçük de olsa boşluk bırakılmasının fayda sağlayacağını ifade ediyor.

Banyo ve mutfaklarda risk daha yüksek

Nem oranının en yoğun olduğu alanların başında banyo ve mutfak geliyor. Özellikle sıcak su buharının uzun süre ortamda kalması, tavanda ve duvar köşelerinde küf oluşumunu hızlandırıyor.

Bu nedenle havalandırma fanlarının aktif kullanılması, pencere açılması ve ortamın kuru tutulması öneriliyor. Küçük önlemler alınmadığında rutubet kısa sürede tüm eve yayılabiliyor.