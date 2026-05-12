İlkbahar ve yaz aylarının en sevilen meyveleri arasında yer alan çilek, lezzeti kadar kısa ömürlü yapısıyla da biliniyor. Özellikle birkaç gün içinde yumuşayan ve küflenmeye başlayan çilekler için mutfakta kullanılan doğal bir yöntem yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan bu yöntemde işin sırrı ise tarçın çubuklarında saklı.

Tarçın çubukları doğal koruma oluşturuyor

Çilekler yüksek su oranına sahip olduğu için küf oluşumuna oldukça açık hale geliyor. Bu nedenle yanlış saklama koşullarında meyveler çok kısa sürede bozulabiliyor.

Önerilen yöntemde ise çileklerin bulunduğu kabın içine birkaç adet tarçın çubuğu yerleştiriliyor. Tarçının içeriğinde bulunan doğal bileşenlerin, saklama kabının içinde koruyucu bir ortam oluşturduğu belirtiliyor.

Özellikle sinnamaldehit adı verilen maddenin küf oluşumunu yavaşlatabildiği ifade ediliyor. Böylece çileklerin daha uzun süre diri kaldığı aktarılıyor.

Meyveye temas etmesi gerekmiyor

Tarçının doğrudan çileğe temas etmesine gerek yok. Tarçın çubuklarının yaydığı doğal bileşenlerin kap içerisindeki havaya karışması yeterli.

Bu sayede çileğin çevresindeki mikrobiyal hareketlilik azalırken meyvede oluşan erken bozulmaların önüne geçilebiliyor. Özellikle birkaç günlük tüketim planı yapanlar için yöntemin işe yaradığı belirtiliyor.

Saklama şekli büyük önem taşıyor

Tarçın kullanmanın yeterli olmadığı ve saklama koşullarının da önemli olduğu vurgulanıyor. Çileklerin mutlaka hava alan bir kapta muhafaza edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kabın tabanına serilecek kağıt havlu ise fazla nemi çekerek küflenme riskini azaltabiliyor. Nem, çileğin en büyük düşmanlarından biri olduğu için özellikle kap içinde su birikmesinin önlenmesi tavsiye ediliyor.

Ayrıca çileklerin tüketilmeden önce yıkanması öneriliyor. Önceden yıkanan meyvelerin daha hızlı yumuşadığı ve kısa sürede bozulduğu ifade ediliyor.

Tadını değiştirmiyor

Tarçın yöntemini ilk kez duyanların aklına gelen ilk soru ise “Çileğin tadı değişiyor mu?” oluyor. Tarçın çubukları meyvenin aromasını baskılamıyor.

Tarçın yalnızca bulunduğu ortamda doğal bir koruyucu etki oluşturuyor. Çilekler tüketilmeden önce yıkandığında üzerinde belirgin bir tarçın aroması kalmadığı belirtiliyor.