Son Mühür / Son yıllarda grafik tasarım mezunları, yeteneklerini sadece dijitalde değil, sokakta da zamansız tasarımlarla sergilemeye başladı. Grafik tasarım mezunu Sudem Yıldız ve aktivist Özgür Gürleç, ortak hayallerini birleştirip, çocuklar için Aliağa Şakran sokaklarını mutluluğa boyadı.

Moderatörlüğünü Tunç Erciyas’ın üstlendiği Son Mühür TV’nin sevilen programı Sıcak Bakış'a konuk olan ikili, Aliağa Şakran’da sokakları renklendirme üzerine yaptıkları çalışmaların yanı sıra Türkiye’de grafik tasarım sektörü, yapay zeka ve ileri dönemdeki projelerini ele aldıkları bir sohbet gerçekleştirdi. Grafik tasarımı bölümünden yeni mezun olan Sudem Yıldız, “Hiçbir yapay zekanın sanatın yerini alabileceğini düşünmüyorum çünkü sanatın ruhu bambaşka” ifadelerini kullandı.

“Ben çiziyorum, Özgür Hanım boyuyor”

Çalışma rutinlerini anlatan Sudem Yıldız “Ben genelde çiziyorum, Özgür hanım boyuyor. Etraftan da çok ‘Biz de yapabilir miyiz’ diyenler, oluyor onlara da küçük küçük bu çalışmalardan yaptırıyoruz” derken, Özgür Gürleç de “Toplam altı çalışmamız olacak, dört tanesi tamamen bitti, iki tanesinin seksek üzerindeki sayıları kaldı. Bazen zor şartlarda çalışabiliyoruz. Geçen hafta saat 40 ila 45 kilometre hız ile esen bir rüzgarlı havada çalıştık. Şimdi de eski kütüphanenin olduğu yerde bir çalışmamız olacak. Bir tane de özel istek üzerine açık tiyatroya da yapacağız. Bir yıllık bir gecikme yaşadık. Belediye başkan yardımcımız Güven Demirağ’ı ziyarete gittiğimizde, “Hazır müsaitken seksekleri çizelim” dedim. Bu bir yılda da Sudem ile tanıştık ve bizim hayallerimizin müşterek olduğunu gördük. Bu projeyi Sudem'in mesailerinden arta kalan zamanlarda yapıyoruz. İki kişilik bir ekibiz” diye ekledi.

“Kendimi kendi mesleğimi yaparken görmek istiyorum”

Grafik tasarım hakkında Erciyas’ın sorularını yanıtlayan Yıldız, “Bu sektörde hedefim mesleğimi yapabilmek ve bu projelerde daha çok yer almak. Güzel sanatlara hazırlanıyordum sonrasında değerlendirmeye alınmadım. O yüzden grafik tasarıma yöneldim. Grafik tasarımdaki çoğu kişi çizim bilmiyor ama bence çizim bilmek de önemli. Kendin yaptığın tasarımları dönüştürebilme avantajı var. Dolayısıyla ben her grafik tasarımcının ufaktan bir resim yeteneğinin olması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir yapay zekanın sanatın yerini alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü sanatın ruhu bambaşka ama insanlarımız biraz daha ‘işimi görsün yeter’ diye düşündüğü için grafik tasarımcılar olarak bazen geri planda kalabiliyoruz. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi, kendi mesleğimi yaparken görmek istiyorum” dedi.

“Ekim ayında bomba gibi bir oyunla geliyoruz”

Çocuklar için bir tiyatro oyununda yer alan Gürleç, “DMD kas hastası Mehmet Oğuz için Çiğli Belediyesi kapılarını açtı ve bir çocuk oyunu sergiledik. Ekim ayında bomba gibi bir oyunla geliyoruz. Tahtalıköy oyunu harika bir senaryo oldu. 3 Ekim’de sahne alacağız. Çok eğleniyoruz, umarım seyirciler de aynı tepkiyi gösterir. Böyle güzel pozitif olan her şeyin içinde yer almaya çalışıyorum. Bunu da layığıyla yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.