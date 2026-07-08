Yeni sezon öncesi bütçesini düşürme kararı alan Aliağa FK, mevcut kadronun önemli bir kısmı, yeni transferler, Sportif Direktör Erdem Özgenç ve Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırarak büyük bir değişime gitti. Bu radikal kararların ardından hoca arayışlarına hız veren yönetim, rotayı son olarak İzmir ekiplerini çalıştıran Yusuf Şimşek’e çevirdi. Kulüp tesislerinde ağırlanan tecrübeli teknik adamla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve Şimşek'in kulübün altyapı ile konaklama imkanlarını yerinde incelediği belirtildi. Tarafların mali şartlarda orta yolu bulması halinde resmi sözleşmenin kısa sürede imzalanması bekleniyor.

Anlaşma sağlanırsa İzmir’deki dördüncü durağı olacak...

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla şampiyonluklar yaşayan, teknik direktörlük hayatına ise 2011-2012 sezonunda Turgutluspor'da oyuncu-antrenör olarak adım atan Yusuf Şimşek, kariyeri boyunca Karşıyaka, Antalyaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük gibi çok sayıda kulüpte görev yaptı. Geçen sezon 3. Lig'de zor günler geçiren Altay'ı düşme hattından çıkarıp, ardından 2. Lig'de Altınordu'yu kümede tutarak önemli bir başarıya imza atan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Aliağa FK ile el sıkışması durumunda Karşıyaka, Altay ve Altınordu'nun ardından İzmir’deki dördüncü farklı kulübün dümenine geçmiş olacak.