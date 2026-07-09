Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, dış kredi onaylarını beklemeden Aliağa ilçesinde büyük bir altyapı çalışması başlattı. İZSU Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2,5 milyar liralık bütçenin tamamını kendi öz kaynaklarından karşılıyor. Yatırım kapsamında kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve yeni bir arıtma tesisi inşaatı eş zamanlı yürüyor.

Yurt dışı finans kuruluşlarıyla yapılan kredi anlaşmaları onaylanmayınca belediye yönetimi projeyi kendi bütçesiyle yürütme kararı aldı. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, inşaatların yaklaşık bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı.

İşçiler deniz seviyesinin 7 metre altında çalışıyor

Çalışmaların teknik açıdan en zorlu kısmı Şakran Ana Terfi Merkezi’nde yaşanıyor. Ekipler bu noktada, deniz seviyesinin yaklaşık 7 metre altına inerek hassas bir temel imalatı gerçekleştiriyor.

Vatandaşların altyapı talebini ertelemediklerini belirten Başkan Tugay, şu bilgileri verdi:

"Seçim döneminden bu yana gittiğim her yerde vatandaşlarımızın bu konudaki beklentilerini dinledim. Yurt dışı kredileri onaylanmadı diye hizmeti durduramazdık. Vatandaşımız daha fazla beklemesin diye yatırımı tamamen İZSU’nun imkanlarıyla yapıyoruz."

Beş mahalleye yeni kanalizasyon hattı

Dev bütçeli yatırımın 1 milyar 300 milyon liralık kısmı doğrudan kanalizasyon hatlarına ayrıldı. Yenişakran, Hacıömerli, Kalabak, Sayfiye ve Hasbi Efendi mahallelerini kapsayan proje kapsamında bölgeye toplam 71,5 kilometre uzunluğunda boru döşeniyor.

Altyapının diğer önemli ayağı ise Hasbi Efendi Mahallesi'nde inşa edilen Yenişakran İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi. Yaklaşık 700 milyon lira maliyeti olan bu tesis, 30 bin metrekarelik bir alana kuruluyor. Bölgenin 2045 yılındaki nüfusu hesap edilerek tasarlanan tesis, günlük 7 bin 600 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacak. Tesiste koku oluşumunu engelleyecek modern sistemler kullanılacak.

Merkezdeki su baskınlarına çözüm

Aliağa merkezinde yer alan Necmettin Giritlioğlu Caddesi’nde ise 41 milyon liralık yağmur suyu hattı mesaisi var. Yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarını engellemek için caddeye bin 167 metre yağmur suyu borusu ve prefabrik kutu kesitli hat döşeniyor. Ekipler beton döküm aşamasına geçti.

Ayrıca geçmiş yıllarda taşkınlara neden olan Değirmençay Deresi’nin yatağı genişletiliyor. Bu çalışmaların hemen ardından caddenin yolu baştan aşağı yenilenerek trafiğe açılacak. Yatırımı takip eden mahalle muhtarları, uzun yıllardır bekledikleri hizmetin başlamasından memnun olduklarını dile getirdi.

